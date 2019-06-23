Вс, 23.06.2019
Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было. Грузинский общественный деятель Николай Левшиц

Галерея: вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицией

В субботу поздно вечером полицейский патруль преследовал в Эстонии черный микроавтобус, который привлек внимание подозрительной манерой езды. Когда водителю был дан знак остановиться, он увеличил скорость и проехал по бордюру и газону. В конце концов он остановился на предназначенном для пешеходов бульваре, передает Rus.Postimees.

Водителя сразу заставили дунуть в алкотестер. По словам находившегося на месте происшествия репортера, алкотестер показал опьянение более чем в 2,5 промилле, что является очень тяжелой степенью опьянения.

Патрульный полицейский Витали Вахтрамяэ сказал на месте происшествия, что это первоначальный показатель, который может измениться в ходе дальнейших измерений.

"Не знаю, куда он хотел ехать", - ответил полицейский на вопрос, собирался ли мужчина ехать по предназначенной для пешеходов дороге.

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