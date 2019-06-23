На Марсе нашли возможные признаки жизни

The New York Times пишет о том, что ученые миссии Curiosity сообщают о том, что Марсоход НАСА обнаружил "поразительно высокое" количество метана в воздухе Марса. На нашей планете этот газ обычно производится живыми существами.
"Увидев этот удивительный результат, мы отменяем выходные, чтобы провести дополнительные исследования", — написал коллективу один из научных участников миссии.
Сообщается, что образцы воздуха были взяты 19 июня, а результаты дополнительных экспертиз должны будут быть готовы 24 июня.
Солнечный свет и химические реакции уничтожают молекулы метана в течение нескольких столетий, поэтому эксперты не исключают, что обнаруженный в настоящее время метан был выпущен не очень давно. Также существует версия, что газ может находиться в недрах планеты уже несколько миллионов лет, а выходит на поверхность через трещины.
Исследователи первый раз сообщили об обнаружении метана на Марсе 15 лет назад, полагаясь на данные с Mars Express (автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства). Но выводы были настолько неоднозначными, что многие ученые считали, что техника просто ошиблась.
В 2013 году Curiosity также зафиксировал внезапный всплеск газа, однако нынешний выход метана в три раза мощнее.