Вс, 23.06.2019
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Фото: Художник из России накрыл стол на стене дома на четвертом этаже

ФОТО: instagram.com/vreditel_li/

Художник из Самары Арсений, который называет себя "Вредитель ли?", опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии своего проекта. 

На фотографиях изображен молодой человек, который сидит в тельняшке за небольшим столом и пьет водку на фоне ковра, который прикреплен к стене многоэтажного дома. На фотографиях - сам художник Арсений.

"Квадратными метрами многие измеряют свою жизнь. Мы копим на квадратный метр, обустраиваем его, он ограничивает людей в пространстве", - пишет под снимками художник. 

Он также рассказал Strelkamag, что его перформанс является пародией на домашние фотографии советских и российских семей на фоне ковров.

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