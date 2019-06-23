Фото: Художник из России накрыл стол на стене дома на четвертом этаже

Художник из Самары Арсений, который называет себя "Вредитель ли?", опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии своего проекта.
На фотографиях изображен молодой человек, который сидит в тельняшке за небольшим столом и пьет водку на фоне ковра, который прикреплен к стене многоэтажного дома. На фотографиях - сам художник Арсений.
Почем #1м2 в этом районе? Квадратными метрами многие измеряют свою жизнь. Мы копим на квадратный метр, обустраиваем его, он ограничивает людей в пространстве. При этом возникает много бытовых ситуаций, которые будут обыграны @eat_humble_pie в сотрудничестве с @think.differrent @milliganik
"Квадратными метрами многие измеряют свою жизнь. Мы копим на квадратный метр, обустраиваем его, он ограничивает людей в пространстве", - пишет под снимками художник.
Он также рассказал Strelkamag, что его перформанс является пародией на домашние фотографии советских и российских семей на фоне ковров.