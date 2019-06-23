Пн, 24.06.2019
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В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста: Люди требуют отставки Бабиша

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ФОТО: AFP/SCANP

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов митинга.

До этого полиция обвинила Бабиша в нелегальном получении субсидии ЕС для фирмы размером в два миллиона евро. После этого Еврокомиссия заподозрила премьера Чехии в конфликте интересов.

Для участия в протесте приехали жители многих городов. Большинство участников митинга добралось в Прагу на автобусах, которые послали для них организаторы.

Организатором митинга является общественная организация "Миллион моментов за демократию", начавшая ряд протестов против Бабиша еще в конце апреля. 

Как отмечает РИА "Новости", выбор места для митинга не был делом случая: именно на территории данного парка, проходили главные митинги во время антикоммунистической "бархатной революции" в ноябре 1989 года.

Сообщается, что оппозиционные партии не приняли участие в проходящих протестах, однако их главы заявляют о солидарности с теми, кто вышел на площади.

Протест начался с исполнения чешского гимна. На трибуне сменяли друг друга выступающие, которые сходятся в одном: Бабиша необходимо побудить уйти в отставку, место премьера должен занимать дугой, более достойный человек.

ФОТО: SCANPIX

Множество людей держит плакаты, на которых можно видеть требования об отставке Бабиша, на некоторых он даже изображен в арестантской робе и за решеткой.

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