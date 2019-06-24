Пн, 24.06.2019
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Спасатели вытащили из водоемов тела двоих утонувших

Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

В Олайнском крае из карьера и в Риге из озера Бабелитес спасатели вытащили двоих утонувших людей, проинформировала агентство LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.

В целом за этот год спасатели вытащили из водоемов уже 45 утонувших.

ГПСС подчеркивает, что количество утонувших напрямую зависит от погодных условий, и призывают отдыхающих не идти купаться в состоянии алкогольного опьянения и не пренебрегать правилами безопасности.

В общей сложности за прошедшие сутки пожарные приняли участие в тушении 82 пожаров и 13 раз проводили спасательные работы.

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