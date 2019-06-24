Исследование: у большинства латвийцев индекс массы тела не соответствует норме

Нормальный индекс массы тела зафиксирован всего у 39,5% жителей Латвии, а индекс массы тела остальной части жителей не отвечает норме, свидетельствуют результаты исследования влияющих на здоровье жителей Латвии привычек Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) за 2018 год.
Нормальный индекс массы тела зафиксирован всего у 39,5% жителей Латвии, а индекс массы тела остальной части жителей не отвечает норме, свидетельствуют результаты исследования влияющих на здоровье жителей Латвии привычек Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) за 2018 год.
Избыточная масса тела зафиксирована у 34,6% жителей, ожирение - у 24,1%, а недостаточный вес у 1,8% жителей.
Согласно данным SPKC, ожирение более характерно для женщин, а лишний вес - для мужчин. Ожирение наблюдается у 19,5% мужчин и 28,3% женщин, а лишний вес - у 39% мужчин и 30,7% женщин. В свою очередь недостаточный вес констатирован у 1,5% мужчин и 2% женщин.
Нормальный индекс массы тела более характерен для молодых людей от 15 до 34 лет. Недостаточный вес чаще всего наблюдается у жителей в возрасте от 15 до 24 лет.
Несмотря на то, что вес 60% жителей страны не соответствует норме, 54,8% жителей Латвии считают свой вес нормальным.
Избыточный вес у себя наблюдают 38,8% жителей, а недостаточный вес - 4,3% жителей страны. Мужчины реже, чем женщины считают, что у них есть лишний вес. Такого мнения придерживаются 29,3% мужчин и 47,5% женщин.
При этом 35,2% жителей страны с избыточным весом за последний год кто-то советовал похудеть, 20,3% опрошенных это советовал врач, 18,3% - член семьи, а 8,4% - другие люди.
В исследовании SPKC приняли участие 3500 человек в возрасте от 15 до 74 лет.