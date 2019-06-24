Вт, 25.06.2019
Мы продолжим наращивать давление на Иран. президент США Дональд Трамп

Трамп ввел новые санкции против Ирана и его лидера Али Хаменеи

Дональд Трамп.

ФОТО: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкции против Ирана и лидера страны аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на NBC News.

Как отмечает BBC, в результате санкций  будут заморожены зарубежные иранские активы на миллиарды долларов.

По словам Трампа, они станут ответом США на уничтожение Ираном американского дрона и другие враждебные акции.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран", — пообещал Трамп.

Ранее сообщалось, что Кибернетическое командование США устроило кибератаки на компьютерные системы вооруженных сил Ирана. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ