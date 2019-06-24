Трамп ввел новые санкции против Ирана и его лидера Али Хаменеи

В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкции против Ирана и лидера страны аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на NBC News.
Как отмечает BBC, в результате санкций будут заморожены зарубежные иранские активы на миллиарды долларов.
По словам Трампа, они станут ответом США на уничтожение Ираном американского дрона и другие враждебные акции.
"Мы продолжим наращивать давление на Иран", — пообещал Трамп.
Ранее сообщалось, что Кибернетическое командование США устроило кибератаки на компьютерные системы вооруженных сил Ирана.