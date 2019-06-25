В праздники было задержано не менее 70 пьяных водителей
В минувшие праздничные выходные в нетрезвом виде за рулем задержаны по крайней мере 70 водителей, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.
Он отметил, что за три дня "выполнена" недельная норма.
Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сообщил, что часть задержанных водителей была в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле. Много было также водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения до разрешенного уровня в 0,5 промилле.
Крапсис выразил по этому поводу сожаление, отметив, что ситуация в области дорожного движения не ухудшается, но и не меняется в позитивную сторону.