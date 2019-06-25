"Кокаиновый король Милана" сбежал из тюрьмы
Один из самых разыскиваемых боссов итальянской мафии Рокко Морабито, известный также по прозвищу "кокаиновый король" сбежал из тюрьмы в Уругвае. Об этом сообщает El Pais.
Вместе с Морабито сбежали еще три преступника. Согласно данным правоохранительных органов, у них вышло совершить побег через крышу. Злоумышленники проникли в одну из квартир в соседнем здании, там украли у хозяйки деньги и исчезли в неизвестном направлении. Подчеркивается, что женщине они не нанесли вреда.
Морабито является одним из самых разыскиваемых итальянских мафиозных боссов, которые входят в калабрийский клан ндрангета. Во временной период с 1988 по 1994 годы "кокаиновый король" осуществлял поставки нескольких тонн наркотиков в Милан, а также образовал в городе сеть по их распространению.
Он был задержан в 2017 году в столице Уругвая Монтевидео. Мужчина был арестован в результате совместной операции итальянских и уругвайских спецслужб. Операция длилась более полугода. При задержании у Морабито были изъяты пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.