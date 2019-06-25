Украина официально остановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на главу делегации Владимира Арьева.
Отмечается, что украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ по возвращению российской делегации, а лидер украинской делегации заявил, что та останавливает свое участие в делегации.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая позволяет российской делегации возвратиться к работе в организации.
Против резолюции ПАСЕ выступили представители Украины. Глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова не отрицала того, что после произошедшего делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ.
В МИД Украины решение организации было названо "недопустимой уступкой" России. Там также обвинили страны-участницы Совета Европы в поощрении "агрессора".
Глава украинской делегации Владимир Арьев после голосования написал в социальной сети Facebook:
"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору". "Позор", – добавил он.
Теперь Верховная Рада Украины должна в экстренном порядке остановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, а президент – решить вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.
С таким призывом выступил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Леонид Емец на фоне того, что участники организации проголосовали за возвращение России.
Напомним, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила делегацию России права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи. Данное действие было в ответ на присоединение Крыма к России.
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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщают РИА "Новости". Для этой процедуры необходимо было набрать голоса 30 парламентариев из пяти стран. Теперь вопрос рассмотрит специальная комиссия на основе доклада, который представят во второй половине дня среды, 26 июня.
При этом делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, но не голосует по своему вопросу, подчеркнула глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье, пишет "Радио Свобода".