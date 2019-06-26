10 советов монаха Шаолиня, которые помогут вам сохранить молодость

Мы часто говорим, что здоровье является нашим самым большим богатством. Но многие ли из нас не только говорят об этом, но и что-то делают для того, чтобы укрепить свое здоровье? Если мы действительно хотим что-то сделать, нужно начинать действовать уже сегодня.