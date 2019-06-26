Ср, 26.06.2019
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10 советов монаха Шаолиня, которые помогут вам сохранить молодость
Мудрость жизни

ФОТО: Pixabay

Автор этих правил был не только мастером боевых искусств, но и очень мудрым человеком...

Мы часто говорим, что здоровье является нашим самым большим богатством. Но многие ли из нас не только говорят об этом, но и что-то делают для того, чтобы  укрепить свое здоровье? Если мы действительно хотим что-то сделать, нужно начинать действовать уже сегодня.

Чтобы помочь следовать по пути, ведущем к здоровью, предлагаем отрывок из одного из шаолиньских текстов.

Он написан монахом Шаолиня, который был не только мастером боевых искусств, но и очень мудрым человеком. В этом отрывке он дает советы, как сохранить здоровье и молодость на долгое время.

  • 1. Не думайте слишком много. Лишние мысли отнимают ваши силы и энергию. Они способны состарить вас раньше времени.
  • 2. Не говорите слишком много. Большинство людей либо говорят, либо делают. Делать - лучше.
  • 3. Когда вы работаете, поработайте 40 минут, а после сделайте перерыв на 10 минут.

Когда вы постоянно смотрите на что-то, это может повредить ваши глаза и внутреннее спокойствие.

  • 4. Когда вы счастливы, нужно контролировать это счастье. Если вы утратите контроль, то навредите энергии ваших легких.
  • 5. Не волнуйтесь слишком сильно и старайтесь меньше злиться, потому что это наносит вред вашей печени и кишечнику.
  • 6. Когда вы что-то едите, не ешьте слишком много. И никогда не переедайте, потому что это вредит вашей селезенке.

Если после трапезы вы испытаете чувство голода, съешьте совсем немного, чтобы его заглушить.

  • 7. Когда вы что-то делаете, делайте это обстоятельно. Никогда не торопитесь. Вспомните о пословице "Торопись медленно, и доберешься до места быстрее".
  • 8. Если вы тренируете лишь тело и никогда не занимаетесь гимнастикой цигун, вы утрачиваете внутренний баланс и становитесь нетерпеливым.

Вы теряете инь вашего тела. Гимнастика же цигун помогает вам восстановить баланс между инь и ян.

  • 9. Если же вы не нагружаете тело и занимаетесь лишь медитациями и гимнастикой цигун, то вскоре вы израсходуете всю вашу энергию ян, и это непременно приведет к болезням.
  • 10. Шаолиньское кунг-фу предназначено для того, чтобы сбалансировать инь и ян.

Неважно, как много вы ими занимаетесь - важно чувствовать, что именно нужно вашему телу.

Оригинал статьи: Ten Tips From A Shaolin Monk On How To Stay Young.

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