Кому достанется кресло мэра Риги? Звучит имя Байбы Броки из Нацобъединения

Согласно словам Дзинтарса в интервью LNT, в настоящее время у Национального объединения есть лишь одна "красная линия" - остальные в Рижской думе не должны сотрудничать с партией "Согласие".

Член правления "Для развития Латвии" Эдгар Яунупс выразил мнение, что шанс внеочередных выборов маловероятен, поэтому оппозиции лучше договориться об общем кандидате в мэры, которого можно утвердить в случае, если удастся заручиться голосами групп независимых депутатов РД, которые откололись от "Для развития Латвии", "Согласия" и "Новой консервативной партии".

Также прозвучало то, что выступить в качестве кандидата от Национального объединения может Байба Брока, которую уже готовы поддержать несколько членов РД помимо представителей собственной фракции.

На вопрос, хочет ли она баллотироваться на пост мэра Риги, Брока ответила LNT, что два раза уже выдвигалась на этот пост, подчеркнув, что "считает долгом выполнять данные обещания".