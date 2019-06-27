Беспощадная жара: Можно ли работать, если на твоем рабочем месте +28 градусов?

Она отметила, что за то, как мы себя чувствуем на рабочем месте, по закону отвечает работодатель.

Это также зависит от порядочности работодателя по отношению к свои работникам. Зариня заявила, что с начала жаркой погоды, добросовестные работодатели подстраивают рабочее время своих сотрудников так, чтобы им не приходилось работать в жару. Например, рабочий день начинается в 4 утра и продолжается до наступления жары. Тогда делается перерыв, а работа продолжается вечером. Так, конечно, делаю не все.

Если это возможно, то работодатели, которые заботятся о здоровье своих сотрудников разрешают им работать удаленно, например, из дома или парка, где прохладнее.

Согласно нормативным актам работа без физической нагрузки, например, у компьютера допустима в помещениях, где температура воздуха достигает +28 градусов. Если есть минимальная физическая нагрузка, то - до +27 градусов. Если тяжелая физическая нагрузка, то - до +26 градусов.

Зариня заявила, что параллельно должна измеряться и скорость потока воздуха. Эти правила вступили в силу с 1 января 2010 года и связаны с теми рабочими местами, которые были основаны в тот момент. Тем местам, что основаны после 1 января 2010 года эти правила рекомендуются.