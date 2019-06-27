Беспощадная жара: Можно ли работать, если на твоем рабочем месте +28 градусов?

Перенимая мировые волны жары, в Латвии также становится актуальным вопрос о допустимой температуре воздуха на рабочем месте. Согласно нормативным актам на рабочих местах в Латвии, где нет физической нагрузки, допустимой температурой воздуха является +28 градусов. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала руководитель отдела по охране труда Государственной инспекции по труду Сандра Зариня.
Она отметила, что за то, как мы себя чувствуем на рабочем месте, по закону отвечает работодатель.
Это также зависит от порядочности работодателя по отношению к свои работникам. Зариня заявила, что с начала жаркой погоды, добросовестные работодатели подстраивают рабочее время своих сотрудников так, чтобы им не приходилось работать в жару. Например, рабочий день начинается в 4 утра и продолжается до наступления жары. Тогда делается перерыв, а работа продолжается вечером. Так, конечно, делаю не все.
Если это возможно, то работодатели, которые заботятся о здоровье своих сотрудников разрешают им работать удаленно, например, из дома или парка, где прохладнее.
Согласно нормативным актам работа без физической нагрузки, например, у компьютера допустима в помещениях, где температура воздуха достигает +28 градусов. Если есть минимальная физическая нагрузка, то - до +27 градусов. Если тяжелая физическая нагрузка, то - до +26 градусов.
Зариня заявила, что параллельно должна измеряться и скорость потока воздуха. Эти правила вступили в силу с 1 января 2010 года и связаны с теми рабочими местами, которые были основаны в тот момент. Тем местам, что основаны после 1 января 2010 года эти правила рекомендуются.
Государственной инспекции по труду до текущего момента получила 12 заявлений, в которых работники офисов, самоуправлений и медицинских учреждений жалуются на рабочие условия на рабочем месте. Интересно, что совсем не жалуются фермеры и строители, которые больше всего времени проводят на жаре. Зариня призвала людей сообщать, если наблюдаются нарушения.