Госинспекция: представление, что личные данные можно обрабатывать только с согласия - ошибочно

В обществе по-прежнему царит ошибочное представление, что личные данные, например, адрес человека и персональный код, можно обрабатывать только с согласия человека, говорит заместитель директора Государственной инспекции данных (ГИД) Ласма Дилба. Об этом пишет Diena.
Большинство людей по-прежнему не знают, что у учреждения или поставщика услуг можно потребовать объяснений о том, с какой целью хранятся личные данные.
В прошлом году ГИД получила 1206 жалоб и заявлений о возможных нарушениях в сфере обработки данных. Жалобы подавали частные лица, правоохранительные органы, общественные организации.
По словам Дилбы, требование копии документа, удостоверяющего личность, чтобы убедиться в том, что человек является несовершеннолетним – чрезмерно.