Госинспекция: представление, что личные данные можно обрабатывать только с согласия - ошибочно

В обществе по-прежнему царит ошибочное представление, что личные данные, например, адрес человека и персональный код, можно обрабатывать только с согласия человека, говорит заместитель директора Государственной инспекции данных (ГИД) Ласма Дилба. Об этом пишет Diena.