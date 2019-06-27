Чт, 27.06.2019
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  • Госинспекция: представление, что личные данные можно обрабатывать только с согласия - ошибочно

Госинспекция: представление, что личные данные можно обрабатывать только с согласия - ошибочно

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В обществе по-прежнему царит ошибочное представление, что личные данные, например, адрес человека и персональный код, можно обрабатывать только с согласия человека, говорит заместитель директора Государственной инспекции данных (ГИД) Ласма Дилба. Об этом пишет Diena.

Большинство людей по-прежнему не знают, что у учреждения или поставщика услуг можно потребовать объяснений о том, с какой целью хранятся личные данные.

В прошлом году ГИД получила 1206 жалоб и заявлений о возможных нарушениях в сфере обработки данных. Жалобы подавали частные лица, правоохранительные органы, общественные организации.

По словам Дилбы, требование копии документа, удостоверяющего личность, чтобы убедиться в том, что человек является несовершеннолетним – чрезмерно.

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