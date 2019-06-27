Кайминьш мог наврать о причинах неявки на заседание Сейма: полиция начала проверку

Кайминьш отсутствовал 2 мая на заседании Сейма, а неделю спустя он обратился в президиум парламента с письменной просьбой не штрафовать его за прогул, так как он был оправданным. Он утверждает, что от лица KPV LV высказывал свою точку зрения о политической ситуации в Латвии перед выборами в Европарламент прессе.

Правила подразумевают, что из зарплаты депутата, пропустившего заседание Сейма без обоснованной причины, будет вычтено 20%. Ежемесячная зарплата депутата Сейма "на бумаге" составляет 2963 евро, это означает, что пропуск заседания будет стоить ему примерно 500 евро, пишет LA.

Бывший политический напарник Кайминьша Алдис Гобземс публично заявил, что Кайминьш врет о причинах своей неявки. Согласно его словам на странице в Facebook Кайминьш "был только страх быть отстраненным от должности и ежемесячной прибавки к зарплате".

25 мая Госполиция получила официальное заявление, в котором содержится просьба начать проверку, чтобы выяснить был ли действительно Кайминьш "на встрече с журналистами" в этот день, и если это произошло, то действительно ли это заняло столько времени, что нельзя было прийти на пленарное заседание Сейма.

Спустя семь дней после получения заявления было принято решение начать уголовный процесс, но 19 июня прокуратура отменила это решение и поручила провести дополнительную ведомственную проверку.

Напомним, 2 мая за освобождения Кайминьша от должности заместителя председателя фракции проголосовали семь из 11 депутатов, что составляет примерно 64% голосов, но согласно интерпретации Кайминьша, для освобождения политика от должности нужно 2/3 или неполные 67% голосов.