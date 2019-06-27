Невероятное сходство! В России нашли двойника Дженнифер Лопес
19-летняя жительница Челябинска прославилась благодаря фото в Instagram. Все дело в том, что девушка очень напоминает известную американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес, пишет 74.ru.
Как сообщает издание, россиянка Наталья - студентка второго курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета - выступала в качестве модели на учебном курсе по макияжу у Яны Панфиловской. Визажист обратила внимание на сходство девушки со звездой и подчеркнула его с помощью косметики.
Снимок результата работы мастера с лицом Натальи, опубликованный в Instagram, набрал огромное количество "лайков" и восторженных комментариев.
Фолловеры со всего мира поражаются сходству россиянки и поп-дивы, которое, к слову, сама Наталья не замечала.
"Когда девушка похожа на JLo больше, чем сама JLo)))", - написала одна из подписчиц Яны Панфиловской.
СБЫЛАСЬ МЕЧТА ❤️Я НАКРАСИЛА JLO 💥 @jlo На самом деле это наша модель ) мы сегодня в шоке как получилось 🥰 но я так кайфанула как никогда 💥 Выберите фото 1 или 2? 🤩💄 И отметьте пожалуйста @jlo в комментариях 🥰 вдруг узнает что у неё есть Сестра from Chelyabinsk 🙂 #панфиловскаяонлайн #панфиловскиекошки
Как рассказала девушка, она мечтала о работе в модельном бизнесе, но не была уверена в востребованности своей внешности и посвящала все свободное время занятиям фитнесом и общению с друзьями. Однако после публикации фотографии у нее появилось множество подписчиков в соцсетях, ее начали замечать визажисты и приглашать на профессиональные съемки.
"Они зовут меня сниматься в этом образе. Уже были фотосессии в купальниках для московского бренда и в платьях в стиле Дженнифер Лопес",
- поделилась Наталья, отметив, что теперь серьезно задумалась о карьере модели. Кроме того, она подумывает выйти в таком образе в кафе, чтобы посмотреть на реакцию окружающих.
Свой Instagram-аккаунт "российская Лопес" создала лишь несколько месяцев назад, пока там всего 25 постов, а число подписчиков - 142. Но мы не сомневаемся, что их с каждым днем будет становиться все больше.