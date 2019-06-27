Невероятное сходство! В России нашли двойника Дженнифер Лопес

Как сообщает издание, россиянка Наталья - студентка второго курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета - выступала в качестве модели на учебном курсе по макияжу у Яны Панфиловской. Визажист обратила внимание на сходство девушки со звездой и подчеркнула его с помощью косметики.

Снимок результата работы мастера с лицом Натальи, опубликованный в Instagram, набрал огромное количество "лайков" и восторженных комментариев.

Фолловеры со всего мира поражаются сходству россиянки и поп-дивы, которое, к слову, сама Наталья не замечала.

"Когда девушка похожа на JLo больше, чем сама JLo)))", - написала одна из подписчиц Яны Панфиловской.

Как рассказала девушка, она мечтала о работе в модельном бизнесе, но не была уверена в востребованности своей внешности и посвящала все свободное время занятиям фитнесом и общению с друзьями. Однако после публикации фотографии у нее появилось множество подписчиков в соцсетях, ее начали замечать визажисты и приглашать на профессиональные съемки.

"Они зовут меня сниматься в этом образе. Уже были фотосессии в купальниках для московского бренда и в платьях в стиле Дженнифер Лопес",

- поделилась Наталья, отметив, что теперь серьезно задумалась о карьере модели. Кроме того, она подумывает выйти в таком образе в кафе, чтобы посмотреть на реакцию окружающих.