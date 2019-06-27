Чт, 27.06.2019
То, что творил в этом матче человек со свистком в руке, даже не хочу называть его имя, не выдерживает никакой критики. Это не уровень национального чемпионата, уж извините. И еще один совет нашим арбитрам - снимите с головы корону, дорогие рефери, она вам явно жмет. Владимир Иванов, журналист

Невероятное сходство! В России нашли двойника Дженнифер Лопес
Как две капли

Дженнифер Лопес

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters/Scanpix

19-летняя жительница Челябинска прославилась благодаря фото в Instagram. Все дело в том, что девушка очень напоминает известную американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес, пишет 74.ru.

Как сообщает издание, россиянка Наталья - студентка второго курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета - выступала в качестве модели на учебном курсе по макияжу у Яны Панфиловской. Визажист обратила внимание на сходство девушки со звездой и подчеркнула его с помощью косметики.

Снимок результата работы мастера с лицом Натальи, опубликованный в Instagram, набрал огромное количество "лайков" и восторженных комментариев.

Фолловеры со всего мира поражаются сходству россиянки и поп-дивы, которое, к слову, сама Наталья не замечала.

"Когда девушка похожа на JLo больше, чем сама JLo)))", - написала одна из подписчиц Яны Панфиловской.

Как рассказала девушка, она мечтала о работе в модельном бизнесе, но не была уверена в востребованности своей внешности и посвящала все свободное время занятиям фитнесом и общению с друзьями. Однако после публикации фотографии у нее появилось множество подписчиков в соцсетях, ее начали замечать визажисты и приглашать на профессиональные съемки.

"Они зовут меня сниматься в этом образе. Уже были фотосессии в купальниках для московского бренда и в платьях в стиле Дженнифер Лопес",

- поделилась Наталья, отметив, что теперь серьезно задумалась о карьере модели. Кроме того, она подумывает выйти в таком образе в кафе, чтобы посмотреть на реакцию окружающих.

Свой Instagram-аккаунт "российская Лопес" создала лишь несколько месяцев назад, пока там всего 25 постов, а число подписчиков - 142. Но мы не сомневаемся, что их с каждым днем будет становиться все больше.

View this post on Instagram

Mua @elena.lashmanova.mua💞💞💞

A post shared by Наталья🌟 (@m.n.eee18) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ