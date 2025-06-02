ФОТО "Мисс мира 2025": как таиландская студентка с 16 кошками и укулеле покорила планету

"Если хотя бы одной жизни стало легче благодаря тебе - ты уже успешен".

Победительницы и скандалы

Корону Опал вручила прошлогодняя победительница - Кристина Пышкова из Чехии. За титул боролись 108 участниц. "Вице-мисс мира" стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии, на третьем месте - Майя Клайда из Польши, а четвертое заняла Орели Жоахим с Мартиники.

Церемония могла оказаться под угрозой - Индия накануне конкурса оказалась втянута в кратковременный конфликт с Пакистаном, а затем… в дело вмешались обезьяны. В окрестностях храма Рамаппа, где гуляли участницы, разгуливали агрессивные макаки.

Местные власти всерьез опасались нападений и даже провели операцию "Обезьяна", в ходе которой отловили более 150 приматов и переселили их в заповедник. Как ни странно, обезьяны оказались единственными, кто в этом году не прошел кастинг.

Символ новой эпохи

В своей победной речи Опал Сучата Чуангсри сказала:

"Этот момент - не только личная победа, но и мечта каждой девушки, которая хочет быть услышанной и изменить мир. Для меня честь - нести это наследие и быть "Мисс мира", которая осуществляет реальные перемены".

В эпоху, когда красота все чаще понимается не только как внешность, но и как осознанность, доброта и способность вдохновлять - победа Опал Сучаты Чуангсри выглядит символичной. А ее армия из кошек, собак и поклонников по всему миру, похоже, только начинает свое шествие.