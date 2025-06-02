ФОТО "Мисс мира 2025": как таиландская студентка с 16 кошками и укулеле покорила планету

Финал одного из самых престижных конкурсов красоты - "Мисс мира" - завершился в индийском городе Хайдарабад, и в этот раз сенсацией стала не только победительница, но и само проведение мероприятия. Limon.ee делится подробностями.
Корону и титул самой красивой девушки планеты завоевала 21-летняя Опал Сучата Чуангсри из Таиланда - первая тайка, ставшая "Мисс мира" за всю 72-летнюю историю конкурса.
Путь к короне: неудачи, амбиции и укулеле
Свою первую попытку заявить о себе в мире красоты Опал предприняла в 17 лет на локальном конкурсе "Мисс Раттанакосин", но тогда осталась без титула. Уже через год она ворвалась в тройку национального конкурса, а затем представляла Таиланд на "Мисс Вселенная 2024", где заняла третье место. Правда, титула ее лишили за преждевременное участие в другом конкурсе. Как оказалось - к лучшему.
Опал покорила жюри не только внешностью (ее рост 180 см - исключение по таиландским меркам), но и активной гражданской позицией. Она учится на факультете международных отношений, интересуется антропологией и психологией, управляет гостиничным бизнесом и мечтает стать послом. А еще - играет на укулеле, занимается благотворительностью и приютом для бездомных животных. В ее доме живут 16 кошек и 5 собак. Ее девиз:
"Если хотя бы одной жизни стало легче благодаря тебе - ты уже успешен".
Победительницы и скандалы
Корону Опал вручила прошлогодняя победительница - Кристина Пышкова из Чехии. За титул боролись 108 участниц. "Вице-мисс мира" стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии, на третьем месте - Майя Клайда из Польши, а четвертое заняла Орели Жоахим с Мартиники.
Церемония могла оказаться под угрозой - Индия накануне конкурса оказалась втянута в кратковременный конфликт с Пакистаном, а затем… в дело вмешались обезьяны. В окрестностях храма Рамаппа, где гуляли участницы, разгуливали агрессивные макаки.
Местные власти всерьез опасались нападений и даже провели операцию "Обезьяна", в ходе которой отловили более 150 приматов и переселили их в заповедник. Как ни странно, обезьяны оказались единственными, кто в этом году не прошел кастинг.
Символ новой эпохи
В своей победной речи Опал Сучата Чуангсри сказала:
"Этот момент - не только личная победа, но и мечта каждой девушки, которая хочет быть услышанной и изменить мир. Для меня честь - нести это наследие и быть "Мисс мира", которая осуществляет реальные перемены".
В эпоху, когда красота все чаще понимается не только как внешность, но и как осознанность, доброта и способность вдохновлять - победа Опал Сучаты Чуангсри выглядит символичной. А ее армия из кошек, собак и поклонников по всему миру, похоже, только начинает свое шествие.
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