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Сюрприз с четырьмя лапами: дебют собаки на балконе датской королевской семьи

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Торжество в датской королевской семье в этом году приняло весьма милый и необычный оборот. 26 мая 2025 года, во время церемонии в честь 57-го дня рождения короля Фредерика X, он, королева Мэри и их дети приветствовали собравшихся граждан с балкона дворца Амалиенборг. Но больше всего внимания неожиданно привлекла очаровательная маленькая гостья - одна из бордер-колли семьи, возможно, Коко или Грейс.

На балконе к королю присоединились бывшая королева Маргрете II, а также королева Мэри с детьми - принцессой Изабеллой и близнецами принцем Винсентом и принцессой Жозефиной. Старший сын, наследный принц Кристиан, отсутствовал, поскольку в настоящее время проходит военную подготовку.

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Во время мероприятия произошел неожиданный и трогательный момент, когда одна из бордер-колли королевской семьи, возможно, Коко или Грейс, присоединилась к семье на балконе. Принц Винсент не растерялся и показал, как собака умеет подавать лапу, что вызвало умиление публики. Это был первый случай, когда королевская собака приняла участие в церемонии на балконе, что добавило особого очарования торжеству.

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Появление домашнего любимца придало официальному событию теплоту и человечность, напомнив, что правители - тоже родители, а собаки - полноправные члены семьи.

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