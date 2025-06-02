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Пугачева на концерте у Вайкуле, "Би-2" в Даугавпилсе, а Чичваркин в Юрмале

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как знаменитости проводят свои выходные.

"Би-2" выступили в Даугавпилсе

Евгений Чичваркин отдохнул в Юрмале с семьей

Монеточка отмечала день рождения

Интарс Бусулис фотографировал природу

Светлана Лобода продолжала снимать видео

Вера Брежнева все вспоминала Канны

Лайма Вайкуле выступила в Лимассоле

Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на концерте у Лаймы Вайкуле

Маркус Рива занимался спортом

Артур Смольянинов давал интервью

Рената Литвинова наводила красоту

Дуа Липа путешествовала

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