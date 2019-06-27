Темникова о работе с Ольгой Серябкиной: "Меня раздражало, что она врет"

Елена Темникова подчеркнула, что Серябкина не до конца откровенна в своих интервью.

"Она была счастлива, что я ушла. Было бы круто говорить, что мы обе рады. Что наши пути разошлись. Наши отношения испортились за три года до моего ухода...", - вспоминает певица.

Девушка призналась, что они как профессионалы играли дружбу.

ITAR-TASS 102: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 10. Serebro bands members Yelena Temnikova, Olga Seryabkina, Mariya Lizorkina (L-R) at the Olympiysky Sports Complex. (Photo ITAR-TASS / Yuri Mashkov) Солистки группы SEREBRO. ФОТО: Mashkov Yuri/COVI

"Однажды был такой концерт, после которого мне было ужасно стыдно... Наши отношения давно испорчены. Мы договорились, что мы друг друга ненавидим, но на сцене мы будем нормальные. Конечно, поклонники чувствовали, что что-то не так", - пояснила Темникова.

Она пояснила, что между ней и Ольгой было соперничество и недопонимание.

"Меня раздражало. Что она врет, Много врет! Но она красивая и хорошая актриса...

Мы давно потерялись. Когда мы разошлись, я не скучала...", - сказала певица.

Лена Темникова ФОТО: скриншот видео

Темникова опровергла версию, что причина ссоры была не в расположении вокалисток на сцене.

"Все отношения разрушились из-за чувств, которые возникли в коллективе... Я считаю, что они взрослые люди и они в праве решать.

Но когда через это началась дедовщина и шантаж...", - объяснила исполнительница.

Она не понимала почему никто не поговорит открыто. Темникова устала, в тот момент, слушать отмазки, вранье и смотреть на неловкость людей, когда она увидела что-то, что не должна была.

"Я не испытывала ревности. Нас просто разделило это вранье. Мы перестали говорить на одном языке... Мне больно вспоминать, да и не хочу вспоминать, что было...

Если они перестанут вспоминать и врать обо мне - я буду самой счастливой", - подытожила Лена.