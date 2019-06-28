Русская жена бывшего короля Малайзии оставила сына ради конкурса красоты

21 мая бывшая модель родила первенца, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Новоиспеченная мама рассказывала подписчикам в соцсетях о счастье, которое она ощущает, и утверждала, что ни на шаг не отходит от наследника. Однако на днях 25-летняя Воеводина покинула сына, которому недавно исполнился всего месяц. Как сообщает StarHit,

Оксана не смогла отказаться от предложения стать членом жюри конкурса "Краса России 2019" и прилетела в Москву.

Как отмечает издание, комментариев прессе она не давала, так как это запрещено ей по регламенту, но с удовольствием общалась с гостями мероприятия во время церемонии награждения.

В день конкурса Воеводина поделилась переживаниями о здоровье сына.

"В первые две недели жизни Лео сильно потерял в весе, у него сохранялась желтуха, на которую я не обратила особого внимания, так как подумала, что он просто смуглый.

Но к первому месяцу жизни он поправился и набрал необходимый вес - плюс один килограмм», - отметила молодая мама.

Сейчас, по ее словам, здоровью малыша ничто не угрожает. Оксана подчеркнула, что сын растет спокойным.

"Я перестала бояться быть мамой и, если Всевышний мне подарит еще детей, с радостью приму этот дар.