"Верните детей родителям": Зеленский напрямую обратился к Путину с просьбой освободить моряков

Глава Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передает портал "Медуза".
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", — сказал Зеленский на брифинге с обращением к лидеру России.
Зеленский также раскритиковал МИД Украины за то, что внешнеполитическое ведомство, выразило протест на ноту российской стороны с советом отпустить моряков под гарантию их участия в уголовном процессе, не проинформировав Зеленского как президента страны.
Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское дипломатическое ведомство предложило Украине немедля отпустить задержанных под "письменные гарантии участия каждого моряка после освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии".
"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин [глава МИД Украины] не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", — сказал Зеленский (цитата по телеканалу "112 Украина").
"Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции Украины", — заявил Зеленский.
Позже глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что МИД Украины вполне мог ответить на российскую ноту без согласования с президентом.
Речь идет о том, что депутаты Верховной Рады в начале июня не согласились отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Согласно законам Украины, президент может лишь направлять в парламент проекты постановлений об увольнении отдельных министров, к которым относится глава МИДа, одна не имеет права снять их с должности своим указом.
Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании и в инаугурационной речи говорил о том, что будет добиваться того, чтобы на родину вернули всех пленных, к которым власти Украины относят моряков, которые были задержаны в Керченском проливе .
Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины в связи с их пересечением границы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Всего было задержано 24 украинских моряка.
Киев назвал действия Москвы актом военной агрессии и ввел военное положение в стране.