"Верните детей родителям": Зеленский напрямую обратился к Путину с просьбой освободить моряков

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", — сказал Зеленский на брифинге с обращением к лидеру России.

Зеленский также раскритиковал МИД Украины за то, что внешнеполитическое ведомство, выразило протест на ноту российской стороны с советом отпустить моряков под гарантию их участия в уголовном процессе, не проинформировав Зеленского как президента страны.

Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское дипломатическое ведомство предложило Украине немедля отпустить задержанных под "письменные гарантии участия каждого моряка после освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии".

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин [глава МИД Украины] не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", — сказал Зеленский (цитата по телеканалу "112 Украина").

"Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции Украины", — заявил Зеленский.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что МИД Украины вполне мог ответить на российскую ноту без согласования с президентом.

Речь идет о том, что депутаты Верховной Рады в начале июня не согласились отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Согласно законам Украины, президент может лишь направлять в парламент проекты постановлений об увольнении отдельных министров, к которым относится глава МИДа, одна не имеет права снять их с должности своим указом.

Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании и в инаугурационной речи говорил о том, что будет добиваться того, чтобы на родину вернули всех пленных, к которым власти Украины относят моряков, которые были задержаны в Керченском проливе .