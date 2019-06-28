Кирсис: сделаем все, чтобы добиться в Риге досрочных выборов

Он выразил уверенность в том, что досрочные выборы - единственная возможность сменить власть в Риге. "Мы сделаем все, чтобы добиться в Риге смены власти по существу", - сказал Кирсис.

Как сообщалось, правление партии "Честь служить Риге" (ЧСР) решило выдвинуть на должность председателя Рижской думы нынешнего и.о. мэра Олега Бурова.

Председатель правления ЧСР Андрис Америкс сообщил журналистам, что кандидатура Бурова поддержана единогласно. ЧСР повторно выдвигает своего кандидата на эту должность, так как считает, что не было никаких оснований выражать недоверие Дайнису Турлайсу.

"Также мы считаем, что главное сейчас не политические игры, а обеспечение работы думы, а Буров является одним из самых опытных думцев", - сказал он.

Правление ЧСР решило создать переговорную группу, в состав которой войдут Буров, Америкс, член правления Марек Гайлитис и руководитель фракции ЧСР в думе Вячеслав Степаненко. Группа проведет переговоры со всеми думскими фракциями, которые будут готовы с ней встретиться.

Уже сегодня запланированы переговоры с фракциями "Согласия" и "Для развития Латвии". "Мы будем говорить и с "Фракцией независимых депутатов". Со всеми, кто готов взять на себя ответственность за работу в Рижской думе", - сказал Америкс.

Следующее заседание думы назначено на 10 июля, и к этому времени ЧСР намерена добиться для кандидатуры Бурова поддержки более чем 31 депутата. Если собрать их подписи не удастся, вопрос о назначении Бурова на пост мэра в повестку дня заседания включен не будет.

Буров согласился с Америксом, что при поддержке только 31 депутата работать будет чрезвычайно сложно, поэтому ЧСР готова говорить со всеми фракциями, не устанавливая никаких "красных линий".

В начале года Буров был избран на должность вице-мэра Риги, а и.о. мэра стал после того, как в апреле от должности был отстранен Нил Ушаков ("Согласие"). Когда мэром был избран представитель ЧСР Дайнис Турлайс, Буров планировал уйти в отставку, но после раскола во фракции "Согласия" он продолжал занимать пост вице-мэра, а после снятия Турлайса с должности мэра был повторно назначен и.о. председателя думы.

Если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент может инициировать роспуск думы. Кроме того, парламент может принять такое решение, если на трех заседаниях думы подряд не будет кворума.