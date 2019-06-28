Снос памятника Победы: Гапоненко и портал BB лгут
Ложь - сознательное высказывание, заведомо не соответствующее истине, не доказуемое, его автор лжет.
Новостной портал на русском языке BB (ранее Vesti) сообщил, что Сейм 13 июня проголосовал за снос Памятника Освободителям в Риге, хотя такого голосования не было. Этой новостью в социальной сети Facebook поделился прокремлевский активист Александр Гапоненко, комментируя: "Русскую святыню Сейм решил снести, присудив победу в Великой Отечественной войне европейскому национал-социализму". Этот пост Гапоненко переопубликовали еще несколько сотен человек.
13 июня голосование было о дальнейшем продвижении идеи о демонтаже памятника. В апреле в Сейм была подана запущенная на платформе manabalss.lv инициатива Угиса Полиса, которая собрала там подписи более 10 000 граждан. Такой порог дает право подавать инициативу в Сейм, который должен решить, что с этим делать дальше.
Сначала инициативу, то есть коллективное заявление, рассматривала Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям и приняла решение призвать Сейм передать ее для дальнейшей оценки в Комиссию по иностранным делам и Комиссию по образованию, науке и культуре. Голосование, которое BB и Гапоненко преподнесли как решение по сносу памятника, предусматривает передать это заявление для дальнейшего рассмотрения в обоих упомянутых комиссиях Сейма.
Гапоненко на вопрос, почему он распространяет не соответствующую истине информацию, сказал, что только опубликовал новость портала: "Я был уверен, что Сейм проголосовал за снос". То, что голосование на самом деле означает нечто совершенно иное, для него абсолютная новость. Однако, в этом можно усомниться, так как вскоре после поста Гапоненко один из пользователей социальной сети Facebook отметил, что такого решения "пока нет" и спросил "зачем обманывать народ?" Стоит добавить, что Гапоненко уже обвиняли в разжигании национальной розни в постах в социальной сети Facebook.
Портал BB, прежнее название которого Vesti, изначальную новость "Сейм проголосовал за снос Памятника Освободителям в Риге" позднее поправил, сменив заголовок на "Сейм поддержал снос Памятника Освободителям в Риге". В тексте новости произошедшее описывается по-разному - отмечается и то, что идея передана на дальнейшее рассмотрение, и то, что идея сноса была поддержана. Также говорится, что инициатива передана в Комиссию Сейма "для разработки соответствующего законопроекта", что не соответствует действительности, так как такой формулировки нет в тексте решения. Спустя несколько дней портал BB опубликовал статью "Памятник Освободителям в Риге оставили в покое. Пока до осени". Автор статьи - депутат Сейма от "Согласия" Николай Кабанов, который иногда объединяет должность депутата с работой журналиста.
Вывод: В Сейме не было голосования за демонтаж памятника Победы. Голосовали за передачу заявления жителей двум комиссиям Сейма. Конкурирующую идею, которая предусматривает защиту памятника, большинство Сейма отклонило и ее комиссии рассматривать не будут. Гапоненко и BB лгут.
ФАКТЫ:
- За передачу инициативы Угиса Полиса в комиссии Сейма проголосовали 45 депутатов от НКП, KPV.LV, СЗК, ВЛ и НЕ, против 30 от "Согласия", "Для развития/За!" и два депутата, не принадлежащих к фракциям. Не голосовали семеро.
- Практически одновременно с инициативой Полиса в Сейм была подана и инициатива лидера "Русского союза Латвии" Татьяны Жданок, которая предусматривала защиту памятника Победы и других монументов, посвященных борцам против нацизма. На платформе "Mana balss" она собрала более 23 тысяч голосов. Комиссия Сейма по мандатам инициативу отклонила.
- Министерство иностранных дел несколько раз отмечало, что памятник Победы защищает заключенное с Россией в 1994 году соглашение о социальной защите живущих в Латвии военных лиц России и их семей. В пятой части сказано: "Согласно международной практике Латвийская сторона обеспечивает благоустройство, содержание и сохранение мемориальных строений и массовых захоронений военных на территории ЛР". "Национальное объединение", защищающее снос памятника, считает, что памятник Победы - не мемориальное строение.
- Сейм в 2016 году отклонил схожую инициативу "Mana balss" о сносе памятника. Тогда она была отклонена сразу после ее оценки в Комиссии по мандатам, не передавая дальше в другие Комиссии.
- С 2012 года в Сейм попадали 47 коллективных заявлений, из которых только в нескольких случаях запрашиваемое вошло в нормативные акты, свидетельствует обобщение Комиссии Сейма по мандатам.
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