Снос памятника Победы: Гапоненко и портал BB лгут

13 июня голосование было о дальнейшем продвижении идеи о демонтаже памятника. В апреле в Сейм была подана запущенная на платформе manabalss.lv инициатива Угиса Полиса, которая собрала там подписи более 10 000 граждан. Такой порог дает право подавать инициативу в Сейм, который должен решить, что с этим делать дальше.

Сначала инициативу, то есть коллективное заявление, рассматривала Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям и приняла решение призвать Сейм передать ее для дальнейшей оценки в Комиссию по иностранным делам и Комиссию по образованию, науке и культуре. Голосование, которое BB и Гапоненко преподнесли как решение по сносу памятника, предусматривает передать это заявление для дальнейшего рассмотрения в обоих упомянутых комиссиях Сейма.

ФОТО: Re:baltica

Гапоненко на вопрос, почему он распространяет не соответствующую истине информацию, сказал, что только опубликовал новость портала: "Я был уверен, что Сейм проголосовал за снос". То, что голосование на самом деле означает нечто совершенно иное, для него абсолютная новость. Однако, в этом можно усомниться, так как вскоре после поста Гапоненко один из пользователей социальной сети Facebook отметил, что такого решения "пока нет" и спросил "зачем обманывать народ?" Стоит добавить, что Гапоненко уже обвиняли в разжигании национальной розни в постах в социальной сети Facebook.

Портал BB, прежнее название которого Vesti, изначальную новость "Сейм проголосовал за снос Памятника Освободителям в Риге" позднее поправил, сменив заголовок на "Сейм поддержал снос Памятника Освободителям в Риге". В тексте новости произошедшее описывается по-разному - отмечается и то, что идея передана на дальнейшее рассмотрение, и то, что идея сноса была поддержана. Также говорится, что инициатива передана в Комиссию Сейма "для разработки соответствующего законопроекта", что не соответствует действительности, так как такой формулировки нет в тексте решения. Спустя несколько дней портал BB опубликовал статью "Памятник Освободителям в Риге оставили в покое. Пока до осени". Автор статьи - депутат Сейма от "Согласия" Николай Кабанов, который иногда объединяет должность депутата с работой журналиста.

Вывод: В Сейме не было голосования за демонтаж памятника Победы. Голосовали за передачу заявления жителей двум комиссиям Сейма. Конкурирующую идею, которая предусматривает защиту памятника, большинство Сейма отклонило и ее комиссии рассматривать не будут. Гапоненко и BB лгут.

ФАКТЫ: За передачу инициативы Угиса Полиса в комиссии Сейма проголосовали 45 депутатов от НКП, KPV.LV, СЗК, ВЛ и НЕ, против 30 от "Согласия", "Для развития/За!" и два депутата, не принадлежащих к фракциям. Не голосовали семеро.

Практически одновременно с инициативой Полиса в Сейм была подана и инициатива лидера "Русского союза Латвии" Татьяны Жданок, которая предусматривала защиту памятника Победы и других монументов, посвященных борцам против нацизма. На платформе "Mana balss" она собрала более 23 тысяч голосов. Комиссия Сейма по мандатам инициативу отклонила.

Министерство иностранных дел несколько раз отмечало, что памятник Победы защищает заключенное с Россией в 1994 году соглашение о социальной защите живущих в Латвии военных лиц России и их семей. В пятой части сказано: "Согласно международной практике Латвийская сторона обеспечивает благоустройство, содержание и сохранение мемориальных строений и массовых захоронений военных на территории ЛР". "Национальное объединение", защищающее снос памятника, считает, что памятник Победы - не мемориальное строение.

Сейм в 2016 году отклонил схожую инициативу "Mana balss" о сносе памятника. Тогда она была отклонена сразу после ее оценки в Комиссии по мандатам, не передавая дальше в другие Комиссии.

С 2012 года в Сейм попадали 47 коллективных заявлений, из которых только в нескольких случаях запрашиваемое вошло в нормативные акты, свидетельствует обобщение Комиссии Сейма по мандатам.