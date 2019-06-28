Видео: приют Ulubele обратился за помощью для 58 спасенных собак

26 июня Рижская муниципальная полиция изъяла из квартиры в Пардаугвае 58 собак, которых содержали в антисанитарных условиях. Все спасенные животные сейчас находятся в приюте Ulubele, который обратился к общественности с просьбой помочь новым обитателям.
"Все 58 собачек обосновались для ухода, лечения и реабилитации в Ulubele. Ждем действий ответственных служб и решения об их дальнейшей судьбе.
Надеемся, что со временем их можно будет отдать для адопции, и они смогут обрести хороший дом! Сейчас это невозможно. Обязательно сообщим в социальных сетях, как только станет известно, когда это может произойти. Следите", - так в социальной сети Facebook написал приют.
Видео: Собаки, изъятые в квартире в Пардаугаве
Там отметили, что очень необходимы одеяла, простыни, полотенца, простынки - памперсы, так как маленькие собаки до сих пор жили в клетках и пока не научились справлять нужду вне спального места. Также приют будет благодарен за игрушки для животных.
"Мы всегда благодарны за финансовую помощь, особенно для ухода за сениорами. Ulubele может обеспечить принцип no kill для всех обитателей приюта только благодаря поддержке людей", - признались в приюте.