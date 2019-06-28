Видео: приют Ulubele обратился за помощью для 58 спасенных собак

"Все 58 собачек обосновались для ухода, лечения и реабилитации в Ulubele. Ждем действий ответственных служб и решения об их дальнейшей судьбе.

Надеемся, что со временем их можно будет отдать для адопции, и они смогут обрести хороший дом! Сейчас это невозможно. Обязательно сообщим в социальных сетях, как только станет известно, когда это может произойти. Следите", - так в социальной сети Facebook написал приют.

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Там отметили, что очень необходимы одеяла, простыни, полотенца, простынки - памперсы, так как маленькие собаки до сих пор жили в клетках и пока не научились справлять нужду вне спального места. Также приют будет благодарен за игрушки для животных.