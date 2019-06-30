Для романтиков: 8 мест в Европе, где нужно загадать желание, чтобы оно сбылось

Маленький Железный мальчик в Стокгольме

Самые терпеливые и внимательные путешественники недалеко от Королевского дворца в Стокгольме найдут дворик Финской церкви, в котором находится самая маленькая скульптура в шведской столице - сидящий Железный мальчик высотой неполных 15 сантиметров. Обняв коленки, он как бы смотрит на луну.

Оставление денег рядом с сидящим Железным мальчиком и поглаживание его по голове дает надежду на то, что желание сбудется.

Зимой вокруг шеи мальчика также обмотан шарф, а на голову надета шапочка.

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В Дубровнике в первый раз

Дубровник в Хорватии привлекает не только своей красотой, теплым климатом и историческими зданиями, но и возможностью исполнить желание, если вы здесь впервые. Для этого необходимо встать на карниз или выступ во Францисканском монастыре.

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Фонтан Треви в Риме - непревзойденный символ удачи

Возможность поймать удачу за хвост как в финансовых, так и в любовных делах, а также вернуться в Рим побуждает тысячи туристов ежедневно доставать монетку и бросать ее в роскошный фонтан Треви в столице Италии.

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Мученик с ключами от счастья в Ватикане, Риме

Собор Святого Петра в Риме - это место, которое ежедневно посещают тысячи туристов. Некое предание гласит, что

здесь необходимо найти бронзовую статую святого мученика, который в своих руках держит ключи от счастья каждого человека.

Остается только попросить, чтобы он открыл двери в счастье!

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В Праге за удачу нужно заплатить монетой

На Старом еврейском кладбище в Праге можно найти могилу раввина Лева. Многие верят в то, что если оставить в этом месте записку с желанием и положить сверху монету, то желание это исполнится.

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На кладбище Пер-Лашез в Париже верят в плодородие

На кладбище Пер-Лашез в Париже нашли свой покой многие знаменитости, но памятник на могиле журналиста Виктора Нуара стал чуть ли не символом плодородия.

Потереть и поцеловать его хотят многие, а также положить цветок в цилиндр Нуара, который накануне свадьбы укатился от него в момент смерти на дуэли.

Это все делается с верой в то, что в ближайшем будущем женщина сможет зачать ребенка, выйти замуж, повысить либидо.

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Желания через Эйфелеву башню в космос

Отличным местом, где можно послать свое желание в космос, является подножие Эйфелевой башни.

Нужно лишь встать в центре нижней части башни и сильно чего-то пожелать. Высота башни составляет 300 метров, или приблизительно 75 этажей

и, скорее всего, когда в 1889 году она была открыта в честь Всемирной выставки, никто не мог подумать, что через многие годы люди будут верить в материализацию мыслей таким образом.

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Черная Мадонна из монастыря Монтсеррат на удачу

Находящийся недалеко от Барселоны монастырь Монтсеррат в Испании привлекает также тех туристов, которые верят, что посещение статуи монастыря - Черной Мадонны - исполнит желание или же в ближайшее время даст четкий ответ на важный жизненный вопрос. По правде говоря, необходимо принять во внимание не только короткую поездку на фуникулере, ведущем вверх в гору, но и длинную очередь из жаждущих ухватить удачу.