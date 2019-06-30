В конце 90-х в США, в штате Луизиана, за убийство и изнасилование девочки к смертной казни приговорили 23-летнего Дэймона Тибодо. Спустя 15 лет, проведенных в тюремном заключении, суд признал, что была допущена ошибка, и из тюрьмы Дэймона, ставшего уже взрослым мужчиной, освободили.

Портал Vice поговорил с Дэймоном о том, как ложное обвинение и ожидание возможной смертной казни изменили его жизнь.

В 1997 году Деймону вынесли приговор в виде смертной казни за изнасилование и убийство его двоюродной сестры - подростка. Никаких физических доказательств найдено не было, а решение было принято, основываясь на ошибочной информации очевидцев и насильственном признании.

Деймон провел в тюрьме 10 лет до тех пор, пока суд не рассмотрел его дело вновь. С помощью проекта Innocence Project были обнаружены пробелы в показаниях очевидцев и впервые наконец сделан тест ДНК. Таким образом было раскрыто, что не только на оружии преступника не было ДНК Деймона, но и против подростка не совершалось сексуального насилия.

В 2012 году, после 15 лет в заточении, решение по делу Деймона отменили, и он вышел на свободу.

Кто-нибудь из твоих родных и друзей сомневался в твоей невиновности? Как потом это повлияло на ваши отношения?

Нет, все очень поддерживали меня и давали силы продолжать бороться. Были случаи, когда я хотел отказаться от своих апелляций и получить вынесенный приговор, так как не хотел жить как животное в клетке. В те моменты мне казалось, что невозможно доказать мою невиновность.

Были ли моменты, когда ты сам уже сомневался в своей невиновности?

Нет, ни разу. Я же знал, что я этого не делал, и это знали все мои близкие.

Ты был абсолютно уверен, что вынесенный тебе смертный приговор приведут в силу? Как это повлияло на тебя?

Да, я думал, что это случится достаточно скоро. Я перед этим даже и представить не мог, что попаду в тюрьму за преступление, которого не совершал - где там, что меня еще и убьют! В то время мне пришлось посмотреть смерти в лицо, принять свою смертность и ужиться с чувством несправедливости.

Как этот вихрь событий повлиял на твою веру в высшие силы?

Я верю в Бога - в ожидании смертной казни, происходят духовные изменения. Вне зависимости от религии и веры, ты получаешь уверенность, что есть нечто такое, что контролирует твою жизнь, а не ты сам.

Что другие заключенные думали о тебе, когда ты говорил, что невиновен?

Ничего, но многие охранники в тюрьме говорили, что я туда не подхожу - я не мог "вписаться" в то "общество". Я думаю, что есть еще много других невиновных людей, которые осуждены по ошибке и которым будет исполнен смертный приговор.

Что сказали заключенные, когда узнали, что твою невиновность, возможно, удастся доказать?

Когда Innocence Project начал рассматривать мое дело, я думал, что это будет лишь процессуальная деятельность, и ничего за этим не последует. Но спустя время я увидел, что началось основательное расследование, и я получил надежду, что выйду на свободу. Другие заключенные меня поддерживали - конечно, они тоже хотели бы такого представительства.

Что положительного ты вынес из этого опыта?

Единственная положительная вещь - это то, что такие события тебя просто делают сильнее. Я теперь осознаю, что не могу полностью контролировать свою жизнь и в любой момент могу потерять свою свободу, даже если я не совершу преступление.

Что ты думаешь о смертной казни как о мере пресечения?

Когда-то я поддержал бы смертную казнь за определенные преступления, но теперь - когда я 15 лет ждал ее - я не уверен, что мы можем применять такое наказание и определять, когда его выносить.

Я и не думаю, что у кого-то должно быть право отнимать у человека жизнь.

В наше время есть средства и возможности осудить преступника и без лишения жизни. Каждый делает неправильный выбор - иногда с более трагичными последствиями - но то, как мы реагируем на эти ситуации, доказательство того, каким обществом мы являемся.

Правительство компенсировало свою ошибку?

Нет, я не получал компенсации и не знаю, получу ли когда-нибудь. Они точно не могут отдать мне то, что я потерял - годы жизни. Правительство медленно исправляет свои ошибки и не спешит восполнить тем, кто пострадал, однако с наказанием все как раз происходит быстро, даже до того, как проверены все факты.

Что стало самым сильным испытанием, с которым ты столкнулся, вернувшись "в нормальную жизнь"?

Когда меня освободили, сложнее всего было начать социализироваться с людьми. Сидя "в камере смертника", я был полностью один. Отношения с моей нынешней партнершей - ежедневный вызов, потому что я очень и очень замкнут эмоционально. Это нелегко после того, когда пришлось замкнуться, чтобы выжить.