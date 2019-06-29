Путин о деле Ивана Голунова: это произвол и он должен быть расследован

Президент России Владимир Путин прокомментировал нашумевшее дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова во время пресс-конференции после саммита G20, который проходил в Осаке.
Путин охарактеризовал произошедшее как произвол.
"Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — заявил он.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества, по словам полиции, были обнаружены у корреспондента дома. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывали на многочисленные нарушения при задержании и после него.
В защиту Голунова - или с призывами максимально прозрачно расследовать его дело - выступили ряд международных организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики. Корреспондента "Медузы" выпустили на свободу 11 июня.