Путин о деле Ивана Голунова: это произвол и он должен быть расследован

"Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — заявил он.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества, по словам полиции, были обнаружены у корреспондента дома. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывали на многочисленные нарушения при задержании и после него.