"Хочешь новое лицо?": жителей района Браса терроризирует хулиган с битой

Олег регулярно грубит прохожим и угрожает изнасиловать женщин.

Подобные комментарии в свой адрес слышали жительницы и гостьи районов Браса, Чиекуркалнс и центра города. О проблеме передача Degpunktā уже сообщала. Теперь журналисты поговорили и с соседями агрессора, которые рассказали, что мужчина чаще всего терроризирует жильцов своего же дома.

"Он с бейсбольной битой подошел к моей маме, которая смотрела за внуком, и спросил у нее, хочет ли она новое лицо", - вспоминает сосед хулигана Угис.

Олег угрожал маме Угиса, поэтому он тут же сообщил об этом в полицию.

На грубого соседа жалуется и одна молодая мама, которая проживает на улице Патверсмес. Олег неожиданно схватил ее за руку и основательно напугал своим странным поведением.

"Он подходит к женщинам с детьми. Ругается матом. Раньше он только сам с собой разговаривал, а теперь нападает на других людей, да еще и снимает все на видео", - заявила женщина.

Как оказалось, грубиян самовыражается не только в вербальных нападениях. Свидетелем физического насилия стал посетитель кафе Stockpot Андрис. Олег вломился в заведение и стал снимать на видео женщину, которая сидела за одним из столиков. Ее муж пытался прогнать чужака, развернулась драка и в результате мужчина разбил Олегу нос.

"Полный дурдом происходил потом - Олег с кровоточащим носом начал орать, снимать себя и окружающих на видео. Он также плюнул одному из посетителей ресторана в лицо кровью", - рассказал клиент заведения Андрис.

Местные жители также обеспокоены тем, что Олег снимает окружающих на видео, параллельно отпуская обидные комментарии. После видеоролики размещаются в соцсети Instagram.

На странице мужчины в Instagram также опубликованы видео, которые направлены на разжигание национальной розни. Однако, обычно Олег ограничивается оскорблением женщин.

Как сообщает передача, жертвы Олега шокированы бездействием полиции. Ни одному из пострадавших не ясно, почему мужчину до сих пор не изолировали от общества. Адрис отнес в полицию заявление, однако дело продвигается медленно.

"Получил от Брасовского участка полиции ответ, что начата ресорическая проверка. Из этого следует, что на данный момент они не видят в произошедшем ни состав административного нарушения, ни преступное деяние. Учитывая, что Олег продолжает нарушать закон, можно сделать вывод, что он не находится в медучреждении. Из этого следует, что полиция не отреагировала на происходящее подобающее", - указал он.

Degpunktā сообщает, что после инцидента в кафе стражи порядка доставили Олега в психиатрическую больницу на улице Твайка. Ответ полицейских на жалобы жителей был получен исключительно в письменном виде и звучит следующим образом: