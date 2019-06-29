В Цесисе круто: смелые дебаты и "прожарка" политиков. Не пропустите!

Отметим, что главная цель фестиваля - укрепление демократической, полной дискуссий и уважительных разговоров культуры в Латвии.

В этому году главной темой фестиваля стала смелость – смелость как фактор развития на уровне индивида и общества. Смелость быть открытым, прислушаться к различным мнениям и быть готовым к неожиданностям, которые таит в себе общение.

В фестивале участвуют более 300 негосударственных организаций, государственных учреждений, предпринимателей, СМИ, вузов, самоуправлений, иностранных посольств и международных организаций, а также активных индивидов, которым есть что сказать.

В пятницу фестиваль собрал около 10 000 участников! Отметим, что особенный интерес участников вызвала дискуссия "Европейский союз - больше или меньше?", в которой приняли участие президент страны Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Галерея: LAMPA 2019 в Цесисе

Организаторы также отметили, что впервые за историю фестиваля его первый день закончился "Политическим диско", в рамках которого латвийские политики попробовать себя в роли диджеев.

А пока фестиваль продолжается! Если у вас нет возможности посетить его лично - следите за происходящим в прямых включениях!

Напоминаем, самое любимое всеми событие фестиваля - это "Прожарка для политиков". В этом году прожарят Эвию Папуле ("Согласие"), Даниэля Павлютса (Для развития/За!), Дану Рейзниеце-Озолу (СЗК) и Рихарда Колса ("Все для Латвии"). Начало в 22:45, не пропустите!