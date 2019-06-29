Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. Политик ответил

Напомним, в своем недавнем интервью изданию Financial Times Владимир Путин заявил, что "мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными".

Реагируя на это Элтон Джон написал:

"Я вижу двуличие в ваших словах о том, что вы хотите, чтобы члены ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Недавно российские прокатчики решили цензурировать мой фильм "Рокетмен", удалив из него все упоминания о том, что я обрёл настоящее счастье в 25-летних отношениях с Дэвидом и что мы воспитываем двух прекрасных сыновей.

Мне кажется, это лицемерие. Я горжусь, что живу в той части мира, где наши правительства эволюционировали, чтобы признать за человеком универсальное право любить того, кого он хочет", – написал британец.

Владимир Путин не оставил этот пост звезды без внимания - утром 29 июня в рамках G20 в Осаке прошла пресс-конференция, на которой президент России касательно заявления Элтона Джона отметил следующее:

"Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем, мы с удовольствием его все слушаем. По его словам, Россию критикуют за законодательство о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних.

Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс (гендеры)… я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем! […] Надо уважать, но нельзя навязывать", – сказал Путин.