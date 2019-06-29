Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. Политик ответил
В социальной сети Instagram британский певец Элтон Джон обратился к президенту России Владимиру Путину, обвинив его в двуличии из-за его комментария про жизнь ЛГБТ-сообщества в России.
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Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. I find duplicity in your comment that you want LGBT people to “be happy” and that “we have no problem in that”. Yet Russian distributors chose to heavily censor my film “Rocketman” by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons. This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want. And I’m truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David. This has brought us both tremendous comfort and happiness. Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAF
Напомним, в своем недавнем интервью изданию Financial Times Владимир Путин заявил, что "мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными".
Реагируя на это Элтон Джон написал:
"Я вижу двуличие в ваших словах о том, что вы хотите, чтобы члены ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Недавно российские прокатчики решили цензурировать мой фильм "Рокетмен", удалив из него все упоминания о том, что я обрёл настоящее счастье в 25-летних отношениях с Дэвидом и что мы воспитываем двух прекрасных сыновей.
Мне кажется, это лицемерие. Я горжусь, что живу в той части мира, где наши правительства эволюционировали, чтобы признать за человеком универсальное право любить того, кого он хочет", – написал британец.
Владимир Путин не оставил этот пост звезды без внимания - утром 29 июня в рамках G20 в Осаке прошла пресс-конференция, на которой президент России касательно заявления Элтона Джона отметил следующее:
"Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем, мы с удовольствием его все слушаем. По его словам, Россию критикуют за законодательство о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних.
Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс (гендеры)… я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем! […] Надо уважать, но нельзя навязывать", – сказал Путин.
Галерея: Саммит G20 в Осаке