Путин на ужин G20 пришел со своим термосом

В сети появилось видео с ужина в честь лидеров стран Большой двадцатки (G20), саммит которой проходит в эти дни в японской Осаке. На нем запечатлено, как президент России Владимир Путин держит в руке белый термос - им он чокается с президентом США Дональдом Трампом, который держит бокал с вином.