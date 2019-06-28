Путин на ужин G20 пришел со своим термосом

В сети появилось видео с ужина в честь лидеров стран Большой двадцатки (G20), саммит которой проходит в эти дни в японской Осаке. На нем запечатлено, как президент России Владимир Путин держит в руке белый термос - им он чокается с президентом США Дональдом Трампом, который держит бокал с вином.
Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019
Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову пришлось объясняться перед журналистами.
"Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса", - цитирует Пескова агентство РБК.
Отмечается, что на ужине в качестве закуски главам государств подавали террин из морского окуня, съедобные цветы и овощное пюре.
Основными блюдами стали куриный балантин, ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, а также цветки настурции и листья периллы.
На десерт шеф-повара приготовили банановые пирожные. Помимо этого гостям предложили фруктовое мороженое.
Из алкоголя участникам саммита наливали шампанское и вино.
Галерея: Саммит G20 в японской Осаке