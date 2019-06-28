Пт, 28.06.2019
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Путин на ужин G20 пришел со своим термосом

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ФОТО: EPA/Scanpix

В сети появилось видео с ужина в честь лидеров стран Большой двадцатки (G20), саммит которой проходит в эти дни в японской Осаке. На нем запечатлено, как президент России Владимир Путин держит в руке белый термос - им он чокается с президентом США Дональдом Трампом, который держит бокал с вином.

Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову пришлось объясняться перед журналистами.

"Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса", - цитирует Пескова агентство РБК.

Отмечается, что на ужине в качестве закуски главам государств подавали террин из морского окуня, съедобные цветы и овощное пюре.

Основными блюдами стали куриный балантин, ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, а также цветки настурции и листья периллы.

На десерт шеф-повара приготовили банановые пирожные. Помимо этого гостям предложили фруктовое мороженое.

Из алкоголя участникам саммита наливали шампанское и вино.

Галерея: Саммит G20 в японской Осаке

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