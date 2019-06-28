Коротко о главном: Что сказал Путин в интервью Financial Times

Дональд Трамп — талантливый человек, он тонко чувствует ожидания избирателей.

Путин считает Дональда Трампа талантливым, хотя и не согласен со многими его методами. Он также отметил, что его американский коллега не является карьерным политиком, но "очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают".

В Сирии добились большего, чем ожидал Путин.

Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, заявил глава России. Согласно его словам, в результате было уничтожено большое количество боевиков, сохранена сирийская государственность и достигнута стабилизация обстановки в регионе.

В Венесуэле нет российских войск — только военные специалисты и инструкторы.

"Я уже много раз и нашим американским партнёрам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причём совсем недавно, по‑моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое‑то время могут ещё появиться.

У нас есть определённые договоренности там, самолёты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие, - всё. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнёры, или мы руководим действиями Президента Мадуро? Он Президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо - это другое дело, мы даже не даём оценок".

О семействе Скрипалей

Согласно мнению Путина, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "не стоит и пяти копеек". Путин считает, что нужно "оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

Путин также сказал, что предательство - самое крупное преступление. Говоря о деле Скрипаля, лидер России сказал: "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны".

В России нет олигархов

Согласно словам президента, в России нет олигархов. Путин подчеркнул, что есть крупные частные компании, есть компании с госучастием, однако он не знает "таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти".

Мы ничего не имеем против геев, "но некоторые вещи нам кажутся избыточными".

Владимир Путин отметил, что в России ничего не имеют против нетрадиционной сексуальной ориентации, однако нельзя забывать культуру и традиционные устои нескольких миллионов людей.

Отвечая на вопрос, кем из лидеров он больше всего восхищается, президент России назвал Петра I.

О своем преемнике