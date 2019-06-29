Грузины снова вышли на улицы. В первых рядах замечена супруга Саакашвили

Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, сообщает "Интерфакс". Многие держат в руках флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины.

Сандра Руловс ФОТО: AP/Scanpix

Отмечается, что в эту субботу в марше принимает участие большее число людей, представляющих партии, в частности, бывшей партии власти "Единое национальное движение". Как отмечает агентство, политическая сила мобилизовала своих сторонников из регионов Грузии.

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков. Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование - отставка главы МВД.

Контекст: Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Полиция жестко разогнала митинг 21 июня, пострадали 240 человек. После этого начались новые протесты.

ФОТО: EPA/Scanpix