Вс, 30.06.2019
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Грузины снова вышли на улицы. В первых рядах замечена супруга Саакашвили

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ФОТО: AFP / Scanpix

В субботу, 29 июня, в Тбилиси снова прошла массовая акция протеста "Марш свободы". В марше по проспекту Руставели в направлении к площади Свободы, по мнению независимых наблюдателей, приняли участие до семи тысяч человек, в первых рядах была замечена супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс, пишет Корреспондент.net.

Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, сообщает "Интерфакс". Многие держат в руках флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины.

Сандра Руловс

ФОТО: AP/Scanpix

Отмечается, что в эту субботу в марше принимает участие большее число людей, представляющих партии, в частности, бывшей партии власти "Единое национальное движение". Как отмечает агентство, политическая сила мобилизовала своих сторонников из регионов Грузии.

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков. Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование - отставка главы МВД.

Контекст:

Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Полиция жестко разогнала митинг 21 июня, пострадали 240 человек. После этого начались новые протесты.

ФОТО: EPA/Scanpix

Галерея: Протесты в Грузии 

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