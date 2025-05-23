Видео Программа: печально известный туроператор в Латвии продолжает обманывать клиентов

"Это просто предательство доверия! Есть такой человек - Сергей Шабуров, который организует походные туры в разные места. К сожалению, это мошеннические поездки: обещания даются, деньги собираются, а туры в итоге не происходят", - рассказала Кристине.

Поездка должна была состояться в середине мая. Стоимость за одного человека составляла 1000 евро, всего в группе было восемь участников. Кристине внесла большую часть суммы, но, заподозрив неладное, оставшиеся 500 евро решила не переводить.

"Была создана группа в WhatsApp, где мы - восемь человек - якобы должны были вместе ехать в Доломитовые Альпы, но никакой дальнейшей информации не было. В тот момент, когда я уже перевела три четверти суммы, случайно увидела в Facebook сюжет программы про Сергея Шабурова", - рассказывает Кристине.

Читайте также Туризм Турпоездки отменялись в последний момент: кто такой Сергей Шабуров и почему его обвиняют в мошенничестве

В упомянутом сюжете подтверждалось, что уже были аналогичные случаи, в результате чего несколько поездок, организованных Шабуровым, были отменены.

Никто из знакомых Кристине так и не получил обратно свои деньги.

Попытки журналистов связаться с Шабуровым оказались безуспешными, однако в группе WhatsApp он отправил голосовое сообщение, пообещав в течение недели "все уладить" и вернуть деньги.

Компания Шабурова SIA Miasfor, также известная как To Hike, лишилась лицензии туристического оператора еще в 2023 году. Несмотря на это, в Центр защиты прав потребителей (PTAC) продолжают поступать жалобы на организованные им поездки.

Подробнее - в сюжете Bez Tabu!

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu