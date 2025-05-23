Украина атаковала ракетный завод в России

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины нанесли удар по важному объекту российского военно-промышленного комплекса - заводу "Энергия", расположенному в городе Елец Липецкой области. Как сообщает в социальной сети Facebook украинский Генштаб, именно это предприятие производит батареи для ракетных комплексов "Искандер".
В результате удара на территории завода возник пожар.
"Энергия" является одним из крупнейших производителей аккумуляторных батарей и элементов питания в России. Помимо прочей продукции, предприятие выпускает источники питания, применяемые в ракетах и другой военной технике.
О нападении на завод "Энергия" еще с утра сообщали многочисленные российские Telegram-каналы.
Местные власти подтвердили, что по городу был нанесен удар беспилотниками.
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