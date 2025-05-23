Украина атаковала ракетный завод в России

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины нанесли удар по важному объекту российского военно-промышленного комплекса - заводу "Энергия", расположенному в городе Елец Липецкой области. Как сообщает в социальной сети Facebook украинский Генштаб, именно это предприятие производит батареи для ракетных комплексов "Искандер".