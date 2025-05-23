Skip to footer
Пт, 23.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Украина атаковала ракетный завод в России

Война в Украине.

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины нанесли удар по важному объекту российского военно-промышленного комплекса - заводу "Энергия", расположенному в городе Елец Липецкой области. Как сообщает в социальной сети Facebook украинский Генштаб, именно это предприятие производит батареи для ракетных комплексов "Искандер".

В результате удара на территории завода возник пожар.

"Энергия" является одним из крупнейших производителей аккумуляторных батарей и элементов питания в России. Помимо прочей продукции, предприятие выпускает источники питания, применяемые в ракетах и другой военной технике.

О нападении на завод "Энергия" еще с утра сообщали многочисленные российские Telegram-каналы.

Местные власти подтвердили, что по городу был нанесен удар беспилотниками.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх