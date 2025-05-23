Экс-министр: страны-кандидаты в ЕС сталкиваются с давлением авторитарных сил

Она подчеркнула, что для стран Балтии вступление в Европейский союз стало исторически важным шансом. Этот шаг позволил им укрепить демократические институты и закрепиться в сообществе государств, для которых демократия и верховенство закона являются основой благополучия и процветания.

Голубева отметила, что новые государства сегодня также стремятся присоединиться к этому сообществу, однако на их пути возникают почти непреодолимые препятствия. Она объяснила, что авторитарные режимы хотят удержать или вернуть страны-кандидаты в свою сферу влияния. Украина, одна из таких стран, прямо сейчас ведет войну на своей территории, сражаясь за право не подпасть под чужое господство.

В подобных обстоятельствах, убеждена Голубева, вопрос расширения Европейского союза уже нельзя сводить исключительно к нормативным актам, технически сложным процедурам присоединения или необходимым реформам. По словам председателя правления "Балтийской инициативы по Европейским реформам", расширение ЕС стало вопросом политической воли и желания - как жителей стран-кандидатов, так и граждан государств-членов ЕС, которые должны быть достаточно открыты, чтобы поддерживать кандидатов и доверять их искренним намерениям.

"Разумеется, такое доверие никогда не было и не будет слепым - ни в предыдущих волнах расширения, ни сегодня. Оно основано на выполнении критериев, взаимном сотрудничестве и проведении реформ", - подчеркнула Голубева.

В пятницу в Стокгольмской школе экономики в Риге проходит вторая Балтийская конференция по вопросам расширения Европейского союза. Мероприятие организовано аналитическим центром "Балтийская инициатива по Европейским реформам" совместно с Латвийским институтом внешней политики.