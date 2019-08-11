Звезда недели: Уитни Хьюстон - настоящее сокровище с горькой судьбой

I Will Always Love You стала самой успешной песне в карьере Уитни Хьюстон!

До сих порт этот хит остается одним из самых продаваемых синглов среди женщин-певиц.

Сам альбом получил 17-кратный платиновый сертификат в США, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. Уитни Хьюстон выиграла три премии "Грэмми", включая самые почётные номинации — "Альбом года" и "Запись года".

В 1998 году вышел четвертый альбом звезды - My Love Is Your Love. В него вошли такие песни, как Heartbreak Hotel, My Love Is Your Love и It’s Not Right But It’s OK, которые попали в пятерку лучших чарта Billboard и стали международными хитами, а также дуэт с Мэрайей Кэри When You Believe из мультфильма "Принц Египта" (англ. The Prince of Egypt).

В конце 2002 года на пике слухов о своей наркозависимости Хьюстон выпускает свой пятый студийный альбом Just Whitney. Он стал коммерчески провальным для артистки.

Следом вышли еще два не очень успешный альбома - One Wish и I Look to You.

Уитни Хьюстон с дочкой в феврале 2012 года ФОТО: Reuters/ScanPix

Но тогда уже общественность больше интересовала личная жизнь звезды и ее наркозависимость. Все началось в конце 2002 года, когда Хьюстон дала интервью Диане Сойер в её программе "Прайм-тайм" на канале ABC. Именно так Хьюстон смело говорила о своей скандальной публичной и личной жизни.

Это был не только скандальный брак с Бобби Брауном, но вопросы про употребление наркотиков. Хьястон тогда сказала: "Прежде всего, давайте проясним одну вещь. Крэк дешёвый. Я зарабатываю слишком много, чтобы курить крэк. Давайте уясним это. Окей? Мы не употребляем крэк. Мы не употребляем его. Крэк — это крах (англ. crack is wack)".

Как потом окажется, не все, что говорила Уитни было правдой. В 2004 году она попала в наркологическую клинику. Позже вновь, в 2005 пятом она окажется там. Казалось бы, что на этот раз певица справится с пагубной наркозависимостью, но нет.

В последние годы своей жизни Уитни Хьюстон продолжала лечиться от алкогольной и наркотической зависимости, она много болела. Было понятно, что голос ее изменился, здоровье было слабым. В 2010 году было отменено её мировое турне.

Легендарная Уитни Хьюстон скончалась в феврале 2012 года в США в возрасте 48 лет. Её тело было найдено в ванной в гостиничном номере. По версии следователей, она умерла из-за острой сердечной недостаточности, вызванной употреблением кокаина.

Но спустя семь лет после смерти свет увидела ее новая песня — это была кавер-версия на песню Higher Love британского музыканта Стива Уинвуда.

В 2000-м году Хьюстон записала свою версию композиции.Трек должен был войти в её третий альбом — I’m Your Baby Tonight (1990), но этого не произошло.

Уитни Хьюстон ФОТО: AP/Scanpix

Сейчас мы можем насладиться ее волшебным голосом, вспомнить тот трепет, с которым она пела.

Уитни Хьюстон была уникальной певицей, носителем голоса в пять октав и настоящим сокровищем афроамериканского соула.