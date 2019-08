Звезда недели: Уитни Хьюстон - настоящее сокровище с горькой судьбой

В 1998 году вышел четвертый альбом звезды - My Love Is Your Love. В него вошли такие песни, как Heartbreak Hotel, My Love Is Your Love и It’s Not Right But It’s OK, которые попали в пятерку лучших чарта Billboard и стали международными хитами, а также дуэт с Мэрайей Кэри When You Believe из мультфильма "Принц Египта" (англ. The Prince of Egypt).