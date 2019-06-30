"О, она умеет разбазарить 3 миллиона - она нам нужна!" Как "жарили" депутата "Согласия" Папуле

28 и 29 июня в Цесисе уже в пятый раз прошел ежегодный Фестиваль общения LAMPA. По традиции, самое любимое всеми событие фестиваля - это "Прожарка политиков". Если вдруг вы ее пропустили, приводим краткий пересказ того, как "жарили" депутата Сейма от партии "Согласие" Эвию Папуле.
Отметим, что помимо Эвии Папуле ("Согласие") в рамках мероприятия прожарили и Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), Дану Рейзниеце-Озолу (СЗК) и Рихарда Колса ("Все для Латвии").
Прожарка Эвии Папуле из "Согласия"
Комик из объединения Comedy Latvia Эдгар Балиньш
"Помните, пару лет назад "Согласие" нам прислало Игоря Пименова? Наискучнейший парень ever. Казалось, хуже некуда... и что "Согласие"? Говорит "Эдгар, подержи-ка пиво - вот, пожалуйста, Эвия". Тяжело придраться, настолько идеальный политик, это я хотел сказать...";
"Приятно видеть, что у стилиста и парикмахера Лаймдоты Страуюмы все еще есть работа";
"Принимая во внимание, что латышка баллотируется от русской партии, осмелюсь предположить, что для русских ты третья по популярности латышка сразу за Лаймой Вайкуле и Интарсом Бусулисом".
"Слышал интересное сравнение - тебя оказывается, называют Шадурскис в юбке. Получается, Шадурскиса можно звать "Папуле в брюках?""
"На многих фотографиях Эвия выглядит очень сердитой. Думаю, если бы я ее встретил в общественном транспорте, я бы тут же показал э-талон";
"Папуле в партии "Согласие" как латыш в сборной Латвии по футболу - один среди множества русских. И сейчас как сборная Латвии вы уступаете клубу KNAB со счетом 0:4";
"Что интересно... В 2015 году Согласие критиковало проект skolas.lv и то, что с подписью Папуле были разбазарены миллионы госбюджета. Тогда Эвия еще не была в "Согласии". Теперь она в "Согласии". Представьте, как это было: Ушаков такой смотрит - "О, она умеет разбазарить 3 миллиона - я не знаю, кто она, но она нам нужна!"
Комик, публицист и драматург Анете Консте
"Я, честно говоря, думала не готовиться к прожарке Эвии Папуле, потому что, какой смысл - согласно тенденциям, каждый второй день из "Согласия" кого-то задерживают в последнее время..."
В рамках выступления зрителям показали видеозапись передачи "Запрещенный прием", посвященной головоломкам для политиков. В ролике отчетливо слышно, как Эвия шесть раз назвала, что предлагаемая картина принадлежит авторству Майи Табаки. Ее проигнорировали все однопартийцы из "Согласия". Но это был правильный ответ. Услышав его, товарищи по партии сказали: "Ну, надо было говорить". К этому видео комики обращались несколько раз.
"Мы слышим, насколько Эвию слышат в ее же партии. И вот, что я подумала. Когда решали, кого отправить на прожарку, Эвия наверняка сказала: "Я точно нет, у меня билеты на Тенерифе", а они такие "Да, Эвия латышка в партии, отправим ее, там много латышей, и вот Эвия здесь".
"Ни для кого не секрет, что Эвия работает в "Согласии" латышкой. Не ясно только, зачем?"
"Я хотела подобрать прототипы сегодняшним гостям - Дану и Даниэля мы могли бы назвать выросшими участниками передачи "Умный и еще умнее", у них тысячи талантов, Рихарда Колса можем назвать идеальным зятем, скучным идеальным зятем, а Эвию тогда тетей из Бауски. Ведь только тетя из Бауски может обосновать повышение зарплат учителям, а не врачам словами "Учителя лечат умы людей".
Комик из объединения Comedy Latvia Рудольф Кугренс
"Эвия, для тебя важно образование, да? Учителя, да? Я не знаю, зачем ты пытаешься ответить, тебя все равно не слушают (отсылка к видео)";
"Эвия очень связана с образованием, мои мама и бабушка тоже. Когда они узнали, что мне надо прожарить Эвию, они сразу сказали: "Дай-ка ей как следует". Бабуля позвонила из деревни, спросила: "Надо помочь с материалом? Приезжай, насобираем";
"Я хочу пояснить, почему Эвию не слушают коллеги. Потому что она врет. Выборы были в октябре 2018 года, а в феврале того же года в интервью Папуле на вопрос "Планируете ли вы в ближайшее время идти в политику?" ответила: "В ближайшем будущем у меня нет такого плана". Если два месяца - это не ближайшее будущее... Пожалуйста, Эвия, думай он нашем будущем..."
"Я хочу, чтобы мы все поаплодировали Папуле - она пошла в "Согласие", чтобы быть учителям для товарищей. Ты можешь научить своих товарищей такой мелочи как латышский язык, гимн и тому, что раз в пять лет происходит в Межапарке - это не протест фашистов. Ты многому можешь научить их";
"Эвия еще и автор. Например, ее исследование называется "Билингвальное образование в Латвии - история успеха". Она просто автор научной фантастики. Хотя мы всегда можем успокаивать себя в жизни так - если что-то плохо, добавляем "История успеха" и сразу становится лучше. "Сборная Латвии по футболу - история успеха" или "Улица Чака - история успеха Риги"";
"Когда ты приходишь в эфир ТВ, там на фоне ставят книги... Ну ок, ты из сферы образования. Надеюсь, когда придет твой товарищ по партии Ушаков, там разметят дешевые билеты в Брюссель";
"Еще Папуле как-то говорила, что для нее в политике не важны имена, а дела. И ее помощник это понял в буквальном смысле..."
Зрителям показали еще одно видео, в котором видно, как помощник Папуле никак не мог назвать имя депутата, чей он помощник. После долгого промедления и подсказки, он согласился, что это Папуле...
После выступления комиков, политику было предоставлено время для ответной речи. Речь Папуле была слишком официальной, на что тут же отреагировали как на мероприятии, так и в социальных сетях, отметив, что политик не поняла, куда ее позвали.
Полную запись "Прожарки" смотрите здесь:
Отметим, что главная цель фестиваля - укрепление демократической, полной дискуссий и уважительных разговоров культуры в Латвии.
В этому году главной темой фестиваля стала смелость – смелость как фактор развития на уровне индивида и общества. Смелость быть открытым, прислушаться к различным мнениям и быть готовым к неожиданностям, которые таит в себе общение.
Галерея: LAMPA 2019 в Цесисе