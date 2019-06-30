"О, она умеет разбазарить 3 миллиона - она нам нужна!" Как "жарили" депутата "Согласия" Папуле

Отметим, что помимо Эвии Папуле ("Согласие") в рамках мероприятия прожарили и Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), Дану Рейзниеце-Озолу (СЗК) и Рихарда Колса ("Все для Латвии").

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Прожарка Эвии Папуле из "Согласия"

Комик из объединения Comedy Latvia Эдгар Балиньш

"Помните, пару лет назад "Согласие" нам прислало Игоря Пименова? Наискучнейший парень ever. Казалось, хуже некуда... и что "Согласие"? Говорит "Эдгар, подержи-ка пиво - вот, пожалуйста, Эвия". Тяжело придраться, настолько идеальный политик, это я хотел сказать...";

"Приятно видеть, что у стилиста и парикмахера Лаймдоты Страуюмы все еще есть работа";

"Принимая во внимание, что латышка баллотируется от русской партии, осмелюсь предположить, что для русских ты третья по популярности латышка сразу за Лаймой Вайкуле и Интарсом Бусулисом".

"Слышал интересное сравнение - тебя оказывается, называют Шадурскис в юбке. Получается, Шадурскиса можно звать "Папуле в брюках?""

"На многих фотографиях Эвия выглядит очень сердитой. Думаю, если бы я ее встретил в общественном транспорте, я бы тут же показал э-талон";

Эвия Папуле ФОТО: Paula Čurkste/LETA

"Папуле в партии "Согласие" как латыш в сборной Латвии по футболу - один среди множества русских. И сейчас как сборная Латвии вы уступаете клубу KNAB со счетом 0:4";

"Что интересно... В 2015 году Согласие критиковало проект skolas.lv и то, что с подписью Папуле были разбазарены миллионы госбюджета. Тогда Эвия еще не была в "Согласии". Теперь она в "Согласии". Представьте, как это было: Ушаков такой смотрит - "О, она умеет разбазарить 3 миллиона - я не знаю, кто она, но она нам нужна!"

Комик, публицист и драматург Анете Консте

"Я, честно говоря, думала не готовиться к прожарке Эвии Папуле, потому что, какой смысл - согласно тенденциям, каждый второй день из "Согласия" кого-то задерживают в последнее время..."

В рамках выступления зрителям показали видеозапись передачи "Запрещенный прием", посвященной головоломкам для политиков. В ролике отчетливо слышно, как Эвия шесть раз назвала, что предлагаемая картина принадлежит авторству Майи Табаки. Ее проигнорировали все однопартийцы из "Согласия". Но это был правильный ответ. Услышав его, товарищи по партии сказали: "Ну, надо было говорить". К этому видео комики обращались несколько раз.

"Мы слышим, насколько Эвию слышат в ее же партии. И вот, что я подумала. Когда решали, кого отправить на прожарку, Эвия наверняка сказала: "Я точно нет, у меня билеты на Тенерифе", а они такие "Да, Эвия латышка в партии, отправим ее, там много латышей, и вот Эвия здесь".

"Ни для кого не секрет, что Эвия работает в "Согласии" латышкой. Не ясно только, зачем?"