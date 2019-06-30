Трамп стал первым в истории президентом США, посетившим Северную Корею

В воскресенье, 30 июня, лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели незапланированную встречу в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, пишет "Медуза".
По словам Дональда Трампа, который находится с официальным визитом в Южной Корее, он еще несколько месяцев назад запланировал посещение приграничной зоны, но только накануне ему пришла в голову идея пригласить на встречу Ким Чен Ына.
Лидеры двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга, после чего лидер КНДР пригласил президента США символически пройти на территорию Северной Кореи.
Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом США, посетившим КНДР.
"Это был великолепный день, очень легендарный и исторический. Все были так счастливы, и многие люди в Корее, я заметил, были в слезах", - сказал Трамп журналистам после встречи с главой Северной Кореи, которая продолжалась более часа.
Трамп сообщил, что КНДР согласилась возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшие недели. Президент США также сказал, что пригласил Кима в Белый дом, пишет Deutsche Welle.
Также Трамп рассказал, что обе стороны создадут команды для продвижения зашедших в тупик переговоров:
"Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали", - привел слова Трампа Reuters.
Это были уже третьи переговоры Трампа с Ыном. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре, а затем — в феврале 2019 года в Ханое. Переговоры между главами США и КНДР были признаны провальными, отмечает "Медуза".