Трамп стал первым в истории президентом США, посетившим Северную Корею

По словам Дональда Трампа, который находится с официальным визитом в Южной Корее, он еще несколько месяцев назад запланировал посещение приграничной зоны, но только накануне ему пришла в голову идея пригласить на встречу Ким Чен Ына.

Лидеры двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга, после чего лидер КНДР пригласил президента США символически пройти на территорию Северной Кореи.

Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом США, посетившим КНДР.

"Это был великолепный день, очень легендарный и исторический. Все были так счастливы, и многие люди в Корее, я заметил, были в слезах", - сказал Трамп журналистам после встречи с главой Северной Кореи, которая продолжалась более часа.

Трамп сообщил, что КНДР согласилась возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшие недели. Президент США также сказал, что пригласил Кима в Белый дом, пишет Deutsche Welle.

Также Трамп рассказал, что обе стороны создадут команды для продвижения зашедших в тупик переговоров:

"Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали", - привел слова Трампа Reuters.