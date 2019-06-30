Аномальное лето: в Финляндии выпал снег

Западная Европа изнывает от аномальной жары, а в Финляндии люди наслаждаются малоснежным летом, пишет Rus.Postimees.
В Финляндии говорят, что финское лето короткое, зато малоснежное.
Мокрый снег выпал в субботу в Килписярви в Лапландии, сообщает Yle.
Снегопад оказался кратковременным, и сугробов не образовалось. Природное явление, однако, записала камера на дороге номер 21 в Килписярви.
По словам метеоролога Yle Матти Хуутонена, явление не является исключительным.
В Килписярви и самых северных частях Лапландии снег может выпадать летом даже раз месяц.
"Килписярви находится так высоко, рядом с горами Норвегии, что с Северного Ледовитого океана туда приходит холодный воздух, а иногда воздух конденсируется, и выпадает снег или мокрый снег", - говорит Хуутонен.
По словам Хуутонена, в Лапландии на следующей неделе ожидается прохладная переменчивая погода.
Прохладно было в эти выходные не только в Лапландии. В ночь на субботу по многим местам были зафиксированы ночные заморозки. Прохладнее всего было в Салла (-2,9 градуса), но также, например, в Кайнуу и Ювяскюля столбик термометра опустился до -2,4 градусов.
В то же время жаркий воздух из Центральной Европы достигнет Южной Финляндии в начале следующей недели, и на юге страны возможна температура выше 25 градусов.