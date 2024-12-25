Самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший 25 декабря по маршруту Баку - Грозный, по неизвестным причинам запросил экстренную посадку в аэропорту Актау в Казахстане, но в итоге потерпел там крушение. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, а остальные выжили. Среди погибших - семь россиян, сообщает The Insider.
Фото, Видео ⟩ Авиаэксперт: расследовать крушение самолета будет МАК
Согласно одной из версий, самолет Embraer 190 не смог приземлиться в Грозном из-за тумана. По другой версии, ему пришлось изменить маршрут, так как в то время в регионе Северного Кавказа происходила атака беспилотников, и аэропорт Грозного не принимал самолеты. На опубликованных кадрах с места крушения видны отверстия в хвостовой части самолета. Азербайджанская авиакомпания объявила об отмене рейсов в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин аварии.
Вадим Лукашевич, независимый авиационный эксперт и автор книги об исследовании катастрофы MH17 (The MH17 Tragedy: Truth and Lies), в комментарии порталу The Insider отметил, что, по его мнению, власти Казахстана позволят Межгосударственному авиационному комитету (МАК) провести расследование катастрофы Embraer 190.
"МАК - уполномоченный орган, который проводит расследование со стороны ИКАО и по регламенту ИКАО. Казахи отдадут расследование МАК, а там сильно влияние России. В общем, мы можем получить еще один MH17. С другой стороны, следы, похожие на следы шрапнели, уже не спрячешь. Остается вопрос, кто это сделал [сбил самолет]. Что МАК скажет? Что это не Россия? А кто? Азербайджан или Казахстан?
МАК проведет расследование и опубликует отчет. Если бы этим занималась "Росавиация", то расследование велось бы бесконечно, чтобы не публиковать отчет. У нас по целому ряду авиакатастроф до сих пор не закрыты дела. МАК работает по регламенту ИКАО: первый отчет через пару месяцев, а потом ежегодные отчеты, но ты должен их закрыть. Нельзя забывать, что в самолете были иностранцы. И владельцы компании - производителя самолета тоже иностранцы.
Когда взорвали Пригожина, производитель сказал, что их специалисты готовы участвовать. А "Росавиация" сказала, что в помощи не нуждается. Здесь же МАК не отмахнется от производителя, потому что тут будут иностранцы со стороны самолета и со стороны разработки двигателя. Так что не получится спрятать концы в воды", - поделился эксперт с порталом The Insider.
Галерея: Крушение самолета
Другой авиационный эксперт, побеседовавший с The Insider на условиях анонимности, также полагает, что расследованием катастрофы Embraer 190 будет заниматься МАК.
"И Азербайджан, и Казахстан входят в Межгосударственный авиационный комитет, поэтому расследованием данной катастрофы должен заниматься именно он. К расследованию должны быть привлечены специалисты из Азербайджана, потому что авиакомпания азербайджанская, представители Казахстана, потому что самолет потерпел катастрофу на территории Казахстана, и специалисты Бразилии, потому что это самолет производства бразильской самолетостроительной корпорации Embraer.
Если подтвердится, что самолет был сбит, то будут попытки замылить, перевести стрелки и так далее. Бразильцев могут к расследованию и не пустить. Вспомним катастрофу с Пригожиным. Другое дело, что бразильцы могут настоять на приглашении представителей тех стран, кто делал двигатель, например. Хотя у МАК есть штаб-квартира в России и его председатель россиянин, это расследование никак не касается России, впрочем, российские представители так или иначе будут в нем участвовать. Будет международный скандал, если МАК скажет, что не станет приглашать бразильцев", - поделился эксперт.
На видео, записанном в салоне самолета перед катастрофой, видно, что сработала система аварийного выброса кислородной маски: это происходит при разгерметизации или разгерметизации самолета.
Видео: Крушение самолета
Авиационный эксперт Вадим Лукашевич уверен, что причиной крушения Embraer 190 стало внешнее воздействие.
"Никто не услышал разрыва, потому что взрыв был в хвостовой части. Если сзади подлетело, то самолет моментально теряет управление. Теоретически это могло быть столкновение с птицами, но сейчас уже видно, что это шрапнель", - уверен авиационный эксперт.
This is a full length video of the Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan. What the hell happened? pic.twitter.com/7CL6SwMne8— Ian Miles Cheong (@stillgray) December 25, 2024
Ранее сообщалось, что уже сообщалось, что 25 декабря городе Актау на западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines.
По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек.
В результате крушения погибли 38 человек, сообщают информационные агентства со ссылкой на вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева.
Состояние 29 выживших тяжелое и средней тяжести, отметил Бозумбаев.
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