Фото, Видео Авиаэксперт: расследовать крушение самолета будет МАК

МАК проведет расследование и опубликует отчет. Если бы этим занималась "Росавиация", то расследование велось бы бесконечно, чтобы не публиковать отчет. У нас по целому ряду авиакатастроф до сих пор не закрыты дела. МАК работает по регламенту ИКАО: первый отчет через пару месяцев, а потом ежегодные отчеты, но ты должен их закрыть. Нельзя забывать, что в самолете были иностранцы. И владельцы компании - производителя самолета тоже иностранцы.

Когда взорвали Пригожина, производитель сказал, что их специалисты готовы участвовать. А "Росавиация" сказала, что в помощи не нуждается. Здесь же МАК не отмахнется от производителя, потому что тут будут иностранцы со стороны самолета и со стороны разработки двигателя. Так что не получится спрятать концы в воды", - поделился эксперт с порталом The Insider.

Галерея: Крушение самолета

Другой авиационный эксперт, побеседовавший с The Insider на условиях анонимности, также полагает, что расследованием катастрофы Embraer 190 будет заниматься МАК.

"И Азербайджан, и Казахстан входят в Межгосударственный авиационный комитет, поэтому расследованием данной катастрофы должен заниматься именно он. К расследованию должны быть привлечены специалисты из Азербайджана, потому что авиакомпания азербайджанская, представители Казахстана, потому что самолет потерпел катастрофу на территории Казахстана, и специалисты Бразилии, потому что это самолет производства бразильской самолетостроительной корпорации Embraer.