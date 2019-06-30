Итальянская модель так сексуально носит купальник, что жарко всем!
Прошлым летом социальную сеть Instagram буквально взорвала итальянская модель Валентина Фрадеграда - девушка вызвала фурор, всего лишь перевернув свой купальник.
Модель завязала верхние бретельки вокруг тела, а нижние - затянула под грудью. Бикини, надетое "вверх ногами", приподняло и слегка увеличило грудь, представив ее в выгодном свете.
Задумка сразу стала трендом, и девушка создала страничку в Instagram, где публикует фотографии не только себя, но и других красавиц, которые последовали ее примеру.
Сама модель, кстати говоря, является еще и спортсменкой. Фрадеграда имеет разряд по кунг-фу,
однако "вырубит" она вас одними только своими откровенными снимками.
Предлагаем вам оценить идею перевернутого купальника, а также превосходную фигурку модели. Дамы - берите на заметку, а мужчины - любуйтесь!