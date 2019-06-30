Итальянская модель так сексуально носит купальник, что жарко всем!

Модель завязала верхние бретельки вокруг тела, а нижние - затянула под грудью. Бикини, надетое "вверх ногами", приподняло и слегка увеличило грудь, представив ее в выгодном свете.

Задумка сразу стала трендом, и девушка создала страничку в Instagram, где публикует фотографии не только себя, но и других красавиц, которые последовали ее примеру.

Сама модель, кстати говоря, является еще и спортсменкой. Фрадеграда имеет разряд по кунг-фу,

однако "вырубит" она вас одними только своими откровенными снимками.