Вс, 30.06.2019
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Итальянская модель так сексуально носит купальник, что жарко всем!
Она нашла способ мгновенно увеличить грудь!

ФОТО: .instagram.com/valentinafradegrada/

Прошлым летом социальную сеть Instagram буквально взорвала итальянская модель Валентина Фрадеграда - девушка вызвала фурор, всего лишь перевернув свой купальник.

Модель завязала верхние бретельки вокруг тела, а нижние - затянула под грудью. Бикини, надетое "вверх ногами", приподняло и слегка увеличило грудь, представив ее в выгодном свете.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌈 @upsidedownbikini_official 🌪

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"Русская Кардашян" носит бикини "наоборот", потому что по-другому не налезает >>>

Задумка сразу стала трендом, и девушка создала страничку в Instagram, где публикует фотографии не только себя, но и других красавиц, которые последовали ее примеру.

Сама модель, кстати говоря, является еще и спортсменкой. Фрадеграда имеет разряд по кунг-фу,

однако "вырубит" она вас одними только своими откровенными снимками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🍉🍍🥝🍓🍋

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Предлагаем вам оценить идею перевернутого купальника, а также превосходную фигурку модели. Дамы - берите на заметку, а мужчины - любуйтесь!

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@kowatches

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I’m in love with this girl 🔥🔥 #girlpower

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@fashionnovamen 🔥

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Sneakers addicted

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#LoveIsFirst

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🦄 Coachella day 2 🦄 #coachella

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Coachella day 2 🦄 @lifeoflou__ 🎡 #coachella #girlpower

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Juicy

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Gucci flip flops 🖤 @fashionnova

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