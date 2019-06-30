Исследование: ежедневно курят 24,5% жителей Латвии, некурящими себя называют 56%

Изредка курят 3,4% жителей страны, за последний год эту привычку бросили 1,6% латвийцев. В свою очередь более года назад курить бросили 14,2% жителей Латвии.

Большая часть курильщиков или 33,8% ежедневно курят на протяжении 26 и более лет, от 21 до 25 лет курят 10,4% жителей, от 16 до 20 лет - 16,1%, от 11 до 15 лет - 11,8%, от шести до десяти лет 17,9%, а от года до пяти лет курят примерно 10% жителей страны.