Исследование: ежедневно курят 24,5% жителей Латвии, некурящими себя называют 56%

Ежедневно курят 24,5% жителей Латвии, а некурящими себя называют 56,2%, свидетельствуют данные исследования влияющих на здоровье жителей Латвии привычек, проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Согласно данным ЦПКЗ, ежедневно курят 38,3% мужчин и 12% женщин.
Изредка курят 3,4% жителей страны, за последний год эту привычку бросили 1,6% латвийцев. В свою очередь более года назад курить бросили 14,2% жителей Латвии.
Большая часть курильщиков или 33,8% ежедневно курят на протяжении 26 и более лет, от 21 до 25 лет курят 10,4% жителей, от 16 до 20 лет - 16,1%, от 11 до 15 лет - 11,8%, от шести до десяти лет 17,9%, а от года до пяти лет курят примерно 10% жителей страны.
Большая часть или 43,5% курильщиков хотели бы бросить эту пагубную привычку, 36,2% не уверены в своем желании бросить курить, а 20,3% не хотят бросать эту привычку.
В ходе исследования было проведено более 3500 интервью с жителями Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.