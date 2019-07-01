Пн, 1.07.2019
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  • Интернет-хит: Фрагмент интервью Кати Лель с "контактером", говорящим на "галактическом" языке

Интернет-хит: Фрагмент интервью Кати Лель с "контактером", говорящим на "галактическом" языке

ФОТО: скриншот видео

Популярная российская певица Катя Лель неоднократно говорила, что не только верит в НЛО, а также часто рассказывала прессе о встрече с пришельцами. 

Катя Лель дала интервью каналу Super, где рассказала о том, что ее похищали инопланетяне, проводили над ней эксперименты и даже лишили ее зубов.

Со слов певицы, вся семья артистки тоже стала свидетелями контакта с внеземной цивилизацией.

В начале июня в Сети появилось видео, где артистка берет интервью у специалиста по общению с внеземной цивилизацией Ириной Чикуновой.

Женщина называет себя "контактером", для общения с пришельцами она использует специальные коды и говорит на "галактическом" языке. 

Теперь, популярность в соцсетях набирает фрагмент, где Ирина говорит на этом необычном языке. 

Ранее Катя Лель спела песню на слова представителя МИД РФ.

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