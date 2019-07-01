Интернет-хит: Фрагмент интервью Кати Лель с "контактером", говорящим на "галактическом" языке

Популярная российская певица Катя Лель неоднократно говорила, что не только верит в НЛО, а также часто рассказывала прессе о встрече с пришельцами.
Катя Лель дала интервью каналу Super, где рассказала о том, что ее похищали инопланетяне, проводили над ней эксперименты и даже лишили ее зубов.
Со слов певицы, вся семья артистки тоже стала свидетелями контакта с внеземной цивилизацией.
В начале июня в Сети появилось видео, где артистка берет интервью у специалиста по общению с внеземной цивилизацией Ириной Чикуновой.
Женщина называет себя "контактером", для общения с пришельцами она использует специальные коды и говорит на "галактическом" языке.
Теперь, популярность в соцсетях набирает фрагмент, где Ирина говорит на этом необычном языке.