Борьба за чистые воды: в Тихом океане на Большом мусорном поле собрали 40 тонн отходов

Организация активистов окружающей среды Ocean Voyages Institute в ходе особой экспедиции собрала примерно 40 тонн отходов в так называемом Большом мусорном поле Тихого океана, которое находится между Калифорнией и Гавайскими островами. Большое мусорное поле - крупнейший в мире плавающий "остров" мусора, сообщает CNN.
Экспедиция по сбору отходов продолжалась 25 дней и завершилась 18 июня.
Используя информацию с дронов и спутников о местонахождении мусора, активистам удалось собрать различные отходы, в том числе пластиковые бутылки, пластиковую мебель и детские игрушки.
Кроме того, активисты вытащили из океана две заброшенные рыболовные сети, называемые "призрачными сетями".
Одна сеть весила пять тонн, вторая - восемь тонн.
Призрачные сети - брошенные нейлоновые и полипропиленовые рыболовные сети большого размера, которые плавают в море и собирают отходы.
"Огромные призрачные сети очень важно вытащить из океана, особенно часто происходит так, что именно в маленьких сетях запутываются киты и дельфины, которые затем умирают. Даже маленькие предметы очень важны", - указала основатель Ocean Voyages Institute Мэри Краули.
В конце экспедиции примерно две тонны пластиковых отходов были отделены от рыболовных сетей и переданы общине художников Гонолулу, которые изготовят из них художественные работы, чтобы с их помощью информировать общественность о загрязнении океанов пластмассой, сообщает AP.
Остальной собранный в экспедиции мусор передадут энергетическим предприятиям Гавайских островов, которые его сожгут, создав таким образом энергию.
В океанах огромное количество мусора
Собрать 40 тонн мусора в одной экспедиции кажется много - это соответствует весу 6,5 взрослых слонов или 24 автомобилей.
Однако это ничтожная часть мусора, попавшего в мировые океаны.
Как указывают активисты организации Ocean Conservancy, в океанах ежегодно в бурях пропадает или оставляется от 600 0000 до 800 000 тонн рыболовных сетей.
В свою очередь девять миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в океаны с пляжей и вод, которые в них втекают.
"То, что мы сделали, лишь маленькая часть огромной проблемы", - отметила Краули.
Мусорные "острова" образуются, когда потоки океана сносят отходы в одно место.
Такие мусорные зоны угрожают обитателям океанов, так как животные запутываются в них или умирают, поедая их.
В будущем Ocean Voyages Institute планирует организовать новые экспедиции по очистке океана, и Краули надеется, что примеру организованной ей организации последуют и другие.