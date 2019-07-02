Борьба за чистые воды: в Тихом океане на Большом мусорном поле собрали 40 тонн отходов

Экспедиция по сбору отходов продолжалась 25 дней и завершилась 18 июня.

Используя информацию с дронов и спутников о местонахождении мусора, активистам удалось собрать различные отходы, в том числе пластиковые бутылки, пластиковую мебель и детские игрушки.

Кроме того, активисты вытащили из океана две заброшенные рыболовные сети, называемые "призрачными сетями".

Одна сеть весила пять тонн, вторая - восемь тонн.

ФОТО: AP/Scanpix

Призрачные сети - брошенные нейлоновые и полипропиленовые рыболовные сети большого размера, которые плавают в море и собирают отходы.

"Огромные призрачные сети очень важно вытащить из океана, особенно часто происходит так, что именно в маленьких сетях запутываются киты и дельфины, которые затем умирают. Даже маленькие предметы очень важны", - указала основатель Ocean Voyages Institute Мэри Краули.

В конце экспедиции примерно две тонны пластиковых отходов были отделены от рыболовных сетей и переданы общине художников Гонолулу, которые изготовят из них художественные работы, чтобы с их помощью информировать общественность о загрязнении океанов пластмассой, сообщает AP.

Остальной собранный в экспедиции мусор передадут энергетическим предприятиям Гавайских островов, которые его сожгут, создав таким образом энергию.

В океанах огромное количество мусора

Собрать 40 тонн мусора в одной экспедиции кажется много - это соответствует весу 6,5 взрослых слонов или 24 автомобилей.

Однако это ничтожная часть мусора, попавшего в мировые океаны.

Как указывают активисты организации Ocean Conservancy, в океанах ежегодно в бурях пропадает или оставляется от 600 0000 до 800 000 тонн рыболовных сетей.

В свою очередь девять миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в океаны с пляжей и вод, которые в них втекают.

"То, что мы сделали, лишь маленькая часть огромной проблемы", - отметила Краули.

Мусорные "острова" образуются, когда потоки океана сносят отходы в одно место.

Такие мусорные зоны угрожают обитателям океанов, так как животные запутываются в них или умирают, поедая их.