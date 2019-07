Он продает "уродливый стритвир" за бешеные деньги и высказывается в моде матом. Он - Демна Гвасалия!

Это был больше , чем очередной выдающийся показ Дэмны - это было политическое высказывание против любой системы давления . Настоящее искусство , гений - способен сломать любые рамки и правила - и - вызывает слезы. Спасибо, Дэмна! It was more than another outstanding Demna’s show - it was a political statement against all pressure of the system, pressure on myself. True art, a genius - one that is capable to push all the limits and fight for the rights - and put the tears upon our faces. Thank you Demna. @vetements_official #demnagvasalia

