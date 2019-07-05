Он продает "уродливый стритвир" за бешеные деньги и высказывается в моде матом. Он - Демна Гвасалия!

Демна Гвасалия стал креативным директором модного дома Balenciaga в 2015 году, тут же начав бесстрашно экспериментировать с наследием отца бренда Кристобаля Баленсиаги.

Рука нового творческого директора тут же проявилась в бесформенных силуэтах, обращении к утилитарности и смешении маскулинного и женственного, пишет GQ.

Пока модные критики спорили, не шутит ли Демна, предлагая пальто с широченными плечами и плащи-халаты, продажи Balenciaga начали неуклонно расти – впервые за последние пять лет.

В мир современной моды он вошел как "родоначальник спроса на гротескный и даже уродливый стритвир", - признает GQ.

Кстати, недавно Демна резко поменял курс стилистики Balenciaga. Несмотря на то, что его почерк в модном доме Balenciaga первым делом ассоциируется с гигантскими пуховиками, громоздкими Triple S и дорогими толстовками, в осенне-зимней коллекции 2019 года Гвасалия показал совершенно новый стиль: худи и толстовки с подиума вытеснили костюмы, свитеры и водолазки, и теперь в коллекции даже представлены рубашки адекватных цветов, отмечает издание.

А теперь самое время рассказать две истории, которые прозвучали в СМИ в последнее время в связи с одеждой от Гвасалии. Возможно, одна из них пояснит, чем руководствуются поклонники бренда, покупая столь дорогую, но идейную одежду.

История №1: Кантемир Балагов

На любовь российского режиссера Кантемира Балагова к брендовой одежде от Демны Гвасалии в недавнем выпуске "вдУдь" обратил внимание его ведущий Юрий Дудь.

Он задался вопросом "Много ли народу ходит в Balenciaga в родном Нальчике Балагова?", на что получил ответ "Вряд ли". Продолжив беседу, Дудь поинтересовался, откуда у режиссера такая любовь к брендам?

ФОТО: Кадр из видео

"От комплексов - из детства. Я в детстве себе не мог много позволить, и на этой почве комплексовал - и это такая сублимация детских комплексов, вот и все", - пояснил Балагов. В то же время режиссер развил мысль дальше:

"Мой любимый бренд - это Vetements. Я для себя вижу все время подтекст - и то, что он грузин, и то, что это рядом с Кабардино-Балкарией, и то, что у этого есть философия - пули военные вместо брелков, дырки на локтях - в этом есть смысл и эхо военных дней. Я не ношу то, что мне не близко по духовной, внутренней, национальной, этнической части".

Поясняя симпатии к бренду Balenciaga, Кантемир лаконично заметил: "Это 90-е, мое детство. Папина спортивка, папины кроссовки".

Продюсер фильмов Балагова Александр Роднянский также высказался по этому поводу, заявив:

"У Кантемира немного денег, у него их нет, но ему не все равно, что он говорит собственным видом. Кантемир покупает два бренда, у которых один и тот же художник - беженец из Абхазии, такой анти-фэшн, - это высказывание.

Кантемир, когда рос в семье, он донашивал вещи своего отца, oversize, на 4, на 5 размеров больше - это ровно то, что делает Гвасалия. Кантемир покупает то, в чем он ходил в детстве.

Кроме того, эти штуки с матом, которые он надевает - это его реакция на абхазо-грузинскую войну. Человек родом с Кавказа, с Кабардино-Балкарии - это высказывание. Он имеет ввиду принципиальное антивоенное высказывание".