Он продает "уродливый стритвир" за бешеные деньги и высказывается в моде матом. Он - Демна Гвасалия!

Имя Демны Гвасалии недавно склоняли ультрапопулярные Собчак и Бузова, о нем же говорил молодой режиссер и лауреат Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов, его по-настоящему любит богиня стиля Рената Литвинова. В этом весь Демна - он вездесущ, умело привлекая интерес как светской публики, так и андеграундных эстетов.
В индустрии моды перед Демной преклоняются давно. Как так вышло, и чем он знаменит? Чтобы ответить на эти вопросы, мы запускаем серию статей "Короли хайпа", в рамках которой расскажем главное о самых важных современных дизайнерах прямо сейчас.
Первый герой - грузин с изощренным вкусом и нестандартным для нас именем Демна Гвасалия.
Если коротко - это тот самый мужчина, который ввел в моду безумно уродливые кроссовки и безразмерные толстовки, а еще создал настоящий хайп вокруг желтых футболок курьеров DHL, распродав их по безумнейшей цене.
Из официальных регалий прямо сейчас Демна Гвасалия - это создатель марки Vetements и креативный директор дома моды Balenciaga.
Теперь обо всем по порядку...
Демна Гвасалия родился в 1981 году в Сухуми, в марте этого года ему исполнилось 38 лет. После начала грузино-абхазского конфликта в подростковом возрасте вместе с семьей он уехал в Западную Европу.
Выдающийся дизайнер современности получил образование в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Бельгия. Отмечается, что до этого он закончил Тбилисский государственный университет по специальности международной экономики.
На протяжении пяти лет, с 2009 по 2014 год, Демна работал дизайнером в модных домах Maison Martin Margiela и Louis Vuitton под начальством Николя Гескьера и Марка Джейкобса. Как он рассказал в одном из интервью:
"Я мог бы продолжать заниматься этим еще 20 лет, но мне хотелось делать что-то другое - то, что отвечает моей эстетике. И мы с друзьями начали [шить одежду] на выходных, ночью, после работы - просто для развлечения", - приводит его слова о старте Vetements "Медуза".
Первая коллекция марки Vetements была представлена в марте 2014 года, а к концу 2015 года глянцевые издания назвали новоиспеченный бренд Демны "самым интересным событием в мире моды". Но это еще не все - вдобавок к руководству собственным брендом Демна Гвасалия в этом же году возглавил модный дом Balenciaga.
Что следует знать о его детище Vetements?
Во-первых, бренд Vetements в переводе с французского означает "одежда". Вот так просто и оригинально одновременно.
Неудивительно, что бренд обыгрывает обычные предметы одежды, выпуская джинсы с необработанным краем, мешковатые худи с сознательно удлиненными рукавами, пальто oversize и босоножки с каблуками из монеток.
"Он не придумывает гениальные новые вещи, но задает направление в том, как их сочетать", - пишет о нем Ольга Корелина на "Медузе".
Типичная коллекция-мем от Vetements – это максимальный оверсайз и немного униформы: полицейской, работника сети McDonalds, рабочего дорожной бригады или любителя мотокросса. Костюмы как будто кто-то уже носил, причем еще в 1990-е, добавляет модное издание GQ.
Галерея: Vetements 2019
Все в один голос твердят, что Демна любит использовать в своих работах чужие логотипы. Например, уже упомянутая нашумевшая желтая футболка с надписью DHL от Vetements - это символ абсурда высоких цен бренда и бешеной популярности одновременно.
Дело в том, что точно такую же носят курьеры одноименной службы доставки, но после того, как в октябре 2015 года одетый в эту футболку российский дизайнер Гоша Рубчинский открыл показ коллекции Vetements весна-лето 2016, футболка была раскуплена за считанные недели.
Стоимость футболки была около 175 евро (200$) за штуку. Внимание, обычную майку DHL можно купить на eBay за 13 евро (15$).
Культовыми можно назвать и другие вещи Vetements: футболку с портретом рэпера Snoop Dogg за 805 евро (924$), перешитые джинсы Leviʼs 501s за 1185 евро (1360$) или теннисные носки за 74 евро (85$).
Отметим, что бренд Демна основал вместе со своим братом Гурамом, который отвечает за финансовую часть этой истории. Гурам обосновал стоимость вещей бренда изданию Wall Street Journal словами:
"Люди не принимают во внимание, что толстовка за 50 $, - одна из 50 тысяч сшитых на фабрике, а мы делаем вещи максимум в нескольких сотнях экземпляров. Наши цены не так высоки по сравнению с другими брендами. В конце концов, это бизнес".
Говоря об ограниченных сериях, самое время упомянуть еще одну знаменитую вещь от Vetements - 50 экземпляров xуди с принтами и вышивками "Земфира". Говорят, это любимая певица дизайнера...
К слову, на последнем весенне-летнем показе Vetements, прошедшем в сети быстрого питания McDonalds в центре Парижа в конце этого июня, была замечена и Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской.
"Это был больше чем очередной выдающийся показ Демны. Это было политическое высказывание против любой системы давления. Настоящее искусство, гений — способен сломать любые рамки и правила - и вызывает слезы. Спасибо, Демна!" - восхитилась Рената.
Это был больше , чем очередной выдающийся показ Дэмны - это было политическое высказывание против любой системы давления . Настоящее искусство , гений - способен сломать любые рамки и правила - и - вызывает слезы. Спасибо, Дэмна! It was more than another outstanding Demna’s show - it was a political statement against all pressure of the system, pressure on myself. True art, a genius - one that is capable to push all the limits and fight for the rights - and put the tears upon our faces. Thank you Demna. @vetements_official #demnagvasalia
Кстати, в СМИ прозвучало, что среди поклонников Vetements - сам Канье Уэст.
Как складывается история Демны в Balenciaga?
Демна Гвасалия стал креативным директором модного дома Balenciaga в 2015 году, тут же начав бесстрашно экспериментировать с наследием отца бренда Кристобаля Баленсиаги.
Рука нового творческого директора тут же проявилась в бесформенных силуэтах, обращении к утилитарности и смешении маскулинного и женственного, пишет GQ.
Пока модные критики спорили, не шутит ли Демна, предлагая пальто с широченными плечами и плащи-халаты, продажи Balenciaga начали неуклонно расти – впервые за последние пять лет.
В мир современной моды он вошел как "родоначальник спроса на гротескный и даже уродливый стритвир", - признает GQ.
Кстати, недавно Демна резко поменял курс стилистики Balenciaga. Несмотря на то, что его почерк в модном доме Balenciaga первым делом ассоциируется с гигантскими пуховиками, громоздкими Triple S и дорогими толстовками, в осенне-зимней коллекции 2019 года Гвасалия показал совершенно новый стиль: худи и толстовки с подиума вытеснили костюмы, свитеры и водолазки, и теперь в коллекции даже представлены рубашки адекватных цветов, отмечает издание.
Галерея: Balenciaga осень/зима 2018/2019
Кто и зачем носит одежду от Демны Гвасалии?
А теперь самое время рассказать две истории, которые прозвучали в СМИ в последнее время в связи с одеждой от Гвасалии. Возможно, одна из них пояснит, чем руководствуются поклонники бренда, покупая столь дорогую, но идейную одежду.
История №1: Кантемир Балагов
На любовь российского режиссера Кантемира Балагова к брендовой одежде от Демны Гвасалии в недавнем выпуске "вдУдь" обратил внимание его ведущий Юрий Дудь.
Он задался вопросом "Много ли народу ходит в Balenciaga в родном Нальчике Балагова?", на что получил ответ "Вряд ли". Продолжив беседу, Дудь поинтересовался, откуда у режиссера такая любовь к брендам?
"От комплексов - из детства. Я в детстве себе не мог много позволить, и на этой почве комплексовал - и это такая сублимация детских комплексов, вот и все", - пояснил Балагов. В то же время режиссер развил мысль дальше:
"Мой любимый бренд - это Vetements. Я для себя вижу все время подтекст - и то, что он грузин, и то, что это рядом с Кабардино-Балкарией, и то, что у этого есть философия - пули военные вместо брелков, дырки на локтях - в этом есть смысл и эхо военных дней. Я не ношу то, что мне не близко по духовной, внутренней, национальной, этнической части".
Поясняя симпатии к бренду Balenciaga, Кантемир лаконично заметил: "Это 90-е, мое детство. Папина спортивка, папины кроссовки".
Продюсер фильмов Балагова Александр Роднянский также высказался по этому поводу, заявив:
"У Кантемира немного денег, у него их нет, но ему не все равно, что он говорит собственным видом. Кантемир покупает два бренда, у которых один и тот же художник - беженец из Абхазии, такой анти-фэшн, - это высказывание.
Кантемир, когда рос в семье, он донашивал вещи своего отца, oversize, на 4, на 5 размеров больше - это ровно то, что делает Гвасалия. Кантемир покупает то, в чем он ходил в детстве.
Кроме того, эти штуки с матом, которые он надевает - это его реакция на абхазо-грузинскую войну. Человек родом с Кавказа, с Кабардино-Балкарии - это высказывание. Он имеет ввиду принципиальное антивоенное высказывание".
История №2: Ксения Собчак и Ольга Бузова
Эти девушки затащили имя Демны в скандал, не спрашивая его мнения и даже, возможно, приписывая ему то, к чему он не имеет никакого отношения.
Суть перебранки - в одном из скандальных выпусков "Осторожно, Собчак" Ксения между делом высказалась, что "один модный дизайнер попросил передать Бузовой, чтоб та перестала носить кожаную куртку его бренда и отмечать его модный дом во всех постах".
Не называлось, что это Демна Гвасалия, но Оля быстро высчитала, что речь идет именно о нем - по ее словам, у нее три модных кожаных куртки - от Valentino, Olga Buzova Design и Balenciaga. Поэтому она публично оскорбилась, что "грузин себя повел совсем не по-мужски".
Собчак поспешила спасать ситуацию и трубить, что это не Демна, но тщетно - Бузова не отступила от своих подозрений.
Сам дизайнер никак эту историю не комментировал. Не ясно, имел ли дизайнер вообще отношение к этой перебранке.
Один дизайнер, два бренда - у кого дела идут лучше?
В октябре 2018 года стал известен ежегодный рейтинг самых важных брендов по версии онлайн-агрегатора одежды Lyst. Как выяснилось, бренды Демны Гвасалии постигает разная участь.
Так, Balenciaga стабильно вошла в тройку лидеров, тем временем Vetements опустились с третьего на восьмое место.
В целом о бренде авторства Демны в последнее время говорят, что продаж нет. Всем злопыхателям Гурам Гвасалия ответил, что в 2018 году Vetements показал 50% рост по сравнению с предыдущим годом.
"К разочарованию всех ненавистников, мы бы хотели объявить, что Vetements лучше чем когда-либо и в творческом, и в финансовом смысле. Спекуляции по поводу наших продаж не только ложные и порочащие по своей сути, они просто смешны", приводит его слова "Медуза" со ссылкой на издание WWD.
GQ резюмирует, что списывать Vetements со счетов еще рано, но, судя по рейтингу, "потребители уже определились, какая работа Демны нравится им больше".
Вместо заключения:
В начале 2019 года авторитетный онлайн-агрегатор одежды Lyst опубликовали ежеквартальный отчет за конец 2018 года по самым популярным брендам в мире. Три первых места так же, как и в предыдущем квартале, удерживают Gucci (креативный директор – Алессандро Микеле), Off-White (Вирджил Абло) и Balenciaga (Демна Гвасалия).
Внимание, анонс - следующий наш разбор будет посвящен Вирджилу Абло. Не пропустите!
А пока еще немного из жизни и творчества Демны...