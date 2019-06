"Акела промахнулся": Собчак указала, что Бузова не так поняла ее слова - скандал набирает обороты

View this post on Instagram

Есть мой любимый анекдот ,суть которого в том,что первый человек второму просто рассказывает, что Пушкин с Гончаровой вчера гуляли по Невскому, десятый-одиннадцатому : «Пушкин пьяный шлялся с блядьми по фонтанке» , а сотый стопервому: «представь , сидит Гоголь на фонаре и дрочит» Примерно это произошло после последнего эфира «#Осторожнособчак» где обсуждалось, насколько высокая мода продуктивно сотрудничает с инфлюенсерами. Модерируя спор, я в числе прочего привела аргумент,который вы видите в этом отрывке. Как из это фразы @buzova86 сделала вывод ,что «известный дизайнер» это именно Демна Гвасалиа, а фирма «Баленсиага» -я не смогу постичь никогда.🤷‍♀️ Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру ,даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду😳. Я понимаю,что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка,и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся... Демна,которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения,и мне кажется стоило бы тебе,Оля , извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений. В интервью ты не так давно очень обижалась на людей ,которые распространяют про тебя «грязные слухи»,рассказывала мне как это обидно,я я с тобой соглашалась, но сама ты делаешь тоже самое...Зачем-то распространяешь непроверенные слухи про незнакомого и достойного человека. Я специально не назвала имени ,так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала. И могла позвонить и спросить меня лично,если это так важно,прежде чем высказываться таким некрасивым образом. Мое личное отношение? «Мы поспорили на даче у кого пи@да лохмаче. Оказалось что лохмаче у самой хозяйки дачи» . Помните,именно самоирония,а не злоба-самое сильное оружие в мире) Всем Чмоки!!! Смотрите #Осторожнособчак