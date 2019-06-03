"Акела промахнулся": Собчак указала, что Бузова не так поняла ее слова - скандал набирает обороты

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак оказалась в центре скандала, который разразился после ее выпуска "Осторожно, Собчак", где она столкнула лбами девушек, которые зарабатывают при помощи рекламы в Instagram, с представительницами светской Москвы. Но широкий резонанс получили ее слова о неком дизайнере, который якобы не хочет, чтобы его куртку носила Ольга Бузова. В свою очередь, Бузова не осталась в стороне. Девушка сделала вывод, что это Демна Гвасалиа - владелец бренда Balensiaga.
Ольга Бузова решила вернуть дизайнеру все вещи, которые она у него приобрела, а также попросила свои деньги назад. Кроме того, что она организовала целую антикомпанию с хештэгом - #яотменяюмодунаБаленсиагу. Так как у звезды огромный фан-клуб - хештэг моментально стал популярным.
После этого Ксения Собчак разместила нарезку из видео, где объяснила, что она просто привела пример и не понимает, почему Оля решила, что речь шла о Демна Гвасалиа.
"Как из это фразы @buzova86 сделала вывод, что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма Balensiaga - я не смогу постичь никогда", - написала Собчак.
Она также отметила, что Ольге стоит извиниться перед Демна, а не распространять дурацкие обвинения.
"Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акела промахнулся... Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне, кажется, стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений", - обратилась к Бузовой журналистка.
Но ее подписчики с ней не согласились, часть предположила, что Ксении поступил звонок с жалобой от бренда Balensiaga и она решила этой публикацией "переобуться". Многие комментаторы отметили, что Собчак вообще не стоило называть имя Бузовой. Возможно, она хотела так повысить рейтинг своей программы, но таким образом только навредила себе и другим.
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Есть мой любимый анекдот ,суть которого в том,что первый человек второму просто рассказывает, что Пушкин с Гончаровой вчера гуляли по Невскому, десятый-одиннадцатому : «Пушкин пьяный шлялся с блядьми по фонтанке» , а сотый стопервому: «представь , сидит Гоголь на фонаре и дрочит» Примерно это произошло после последнего эфира «#Осторожнособчак» где обсуждалось, насколько высокая мода продуктивно сотрудничает с инфлюенсерами. Модерируя спор, я в числе прочего привела аргумент,который вы видите в этом отрывке. Как из это фразы @buzova86 сделала вывод ,что «известный дизайнер» это именно Демна Гвасалиа, а фирма «Баленсиага» -я не смогу постичь никогда.🤷♀️ Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру ,даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду😳. Я понимаю,что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка,и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся... Демна,которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения,и мне кажется стоило бы тебе,Оля , извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений. В интервью ты не так давно очень обижалась на людей ,которые распространяют про тебя «грязные слухи»,рассказывала мне как это обидно,я я с тобой соглашалась, но сама ты делаешь тоже самое...Зачем-то распространяешь непроверенные слухи про незнакомого и достойного человека. Я специально не назвала имени ,так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала. И могла позвонить и спросить меня лично,если это так важно,прежде чем высказываться таким некрасивым образом. Мое личное отношение? «Мы поспорили на даче у кого пи@да лохмаче. Оказалось что лохмаче у самой хозяйки дачи» . Помните,именно самоирония,а не злоба-самое сильное оружие в мире) Всем Чмоки!!! Смотрите #Осторожнособчак