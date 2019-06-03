"Акела промахнулся": Собчак указала, что Бузова не так поняла ее слова - скандал набирает обороты

Ольга Бузова решила вернуть дизайнеру все вещи, которые она у него приобрела, а также попросила свои деньги назад. Кроме того, что она организовала целую антикомпанию с хештэгом - #яотменяюмодунаБаленсиагу. Так как у звезды огромный фан-клуб - хештэг моментально стал популярным.

После этого Ксения Собчак разместила нарезку из видео, где объяснила, что она просто привела пример и не понимает, почему Оля решила, что речь шла о Демна Гвасалиа.

"Как из это фразы @buzova86 сделала вывод, что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма Balensiaga - я не смогу постичь никогда", - написала Собчак.

Она также отметила, что Ольге стоит извиниться перед Демна, а не распространять дурацкие обвинения.

"Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акела промахнулся... Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне, кажется, стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений", - обратилась к Бузовой журналистка.