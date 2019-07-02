"Планировалось снять разоблачение": Алибасов не явился на шоу с детектором лжи и сорвал съемки

"Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым.

Было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе "На-На", - цитирует издание зрителя массовки.

К приезду продюсера была готова вся съемочная группа, эксперты и зрители в студии, а также Алибасов-младший. Но внезапно в студии началась неразбериха.

"В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках", - рассказал свидетель съемок.

Руководство программы пыталось связаться с продюсером. Через два часа стало ясно, что съемок не будет. Позже Бари Каримович сообщил, что ему стало плохо. Продюсер объяснил, что он физически не смог приехать в студию. Об этом пишет издание "Собеседник".