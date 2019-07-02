5 простых правил, как быть счастливым, от 92-летней женщины

Ее муж не так давно скончался, и у нее нет другого выбора. Несмотря на долгие часы терпеливого ожидания, она лишь мило улыбнулась, когда ей сообщили о том, что ее комната готова.

По дороге к лифту женщине описали ее крошечную комнату, в том числе то, как выглядят занавески на окнах. "О, они мне понравятся", - сказала пожилая дама с воодушевлением 8-летнего ребенка, который только что получил в дар щенка.

"Миссис Джонс, лучше вам все увидеть собственными глазами… Просто подождите немного".

"Это не имеет никакого значения, - ответила она. -

Счастье - это то, что ты решаешь заранее. Придется по вкусу мне мое новое жилье или нет, зависит не от того, как расставлена мебель, а от того, как устроен мой ум.

Я уже решила полюбить эту комнату.

Такие решения я принимаю каждое утро - сразу после того, как просыпаюсь. У меня есть выбор: я могу провести весь день в постели, вспоминая о своих болезнях и частях тела, которые больше меня не слушаются, или встать с постели, испытав радость и благодарность за этот день.

Каждый день я воспринимаю как настоящий дар, и пока я жива, целиком концентрируюсь на текущем дне и на тех приятных воспоминаниях, которые сохранила".

Еще она добавила: "Старость - это как банковский счет: ты снимаешь деньги, которые положил на него. Поэтому советую вам положить на свой банковский счет воспоминаний как можно больше моментов счастья. И я все еще продолжаю делать свои вклады".

В заключение дама с улыбкой сказала: